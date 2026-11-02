Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de aranan 697 kişi adli mercilere teslim edilirken 133 bin 737 araç denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de aranan 697 kişi adli mercilere teslim edilirken 133 bin 737 araç denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasındaki güvenlik ve asayiş çalışmalarında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 697 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik denetimlerinde 133 bin 737 araç kontrol edilirken bin 14 araç trafikten menedildi.

Mersin'de 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında güvenlik ve asayiş çalışmalarında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 697 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik denetimlerinde ise 133 bin 737 araç kontrol edilirken, bin 14 araç trafikten menedildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili diğer konular ele alındı. Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Bir haftada 697 kişi yakalandı

Toplantıda paylaşılan verilere göre, 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 697 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

133 bin 737 araç denetlendi

Trafik denetimleri kapsamında ise 133 bin 737 araç kontrol edilirken, bin 14 araç trafikten menedildi. Ayrıca bin 88 okul servis aracı kontrol edilirken, bin 59 ticari taksi de denetlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

İsrailliler yine yaptı yapacağını! Gece karanlığında pes dedirten adım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a duygusal anma: Seni hep özlemle anacağım

Emel Sayın'ın özlemi dinmedi! Arkadaşını böyle andı
Trabzonspor, Thomas Reis'le ilk 5 maçını kazanıp iç sahada 26 yıl sonra bir ilki başardı

Bu adamı kim durduracak? 26 yıl sonra bir ilki başardı

Sinem Kobal: Kenan mutfakta benden daha becerikli

Sinem Kobal ev sırlarını açıkladı! Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar

Yeni yıl tarifesi ortaya çıktı! Zamlar cep yakacak: Tam 255 bin lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu

Talimat Erdoğan'dan! Toplumun kanayan yarası için düzenleme geliyor
Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili iddialara yanıt: Bu sözler bana ait değil

Metin Hara'dan ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil