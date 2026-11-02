KYK burs sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, 2 Kasım 2026 itibarıyla henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sonuçların ilan edileceği kesin tarihi de duyurmadı. Geçen yıl sonuçlar 4 Kasım’da açıklanmıştı; bu nedenle bu yıl da sonuçların kasım ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor. İşte KYK burs ve kredi sonuçlarına dair bilinmesi gerekenler.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan sonuçların ilanına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz belli değil. 2025-2026 eğitim öğretim yılında başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 4 Kasım 2025 Salı günü açıklanmıştı. Bu yıl başvuruların 12-16 Ekim tarihleri arasında alınmış olması nedeniyle sonuçların bu hafta içinde, kasım ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları, açıklandıktan sonra e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri altında yer alan “ Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama” ekranından sonuçlarına ulaşabilecek. Bu ekranda öğrencilerin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi almaya hak kazandığı da görüntülenebilecek.

TAAHHÜTNAME ONAYI UNUTULMAMALI

Burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor. Taahhütnamesini belirtilen süre içinde onaylamayan öğrencilere burs ya da kredi ödemesi yapılmıyor ve bu konuda ayrıca bildirim yapılmıyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2026 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. 2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi tutarlarının ise aralık ayında yapılması beklenen açıklamayla netleşmesi öngörülüyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödeme tarihi henüz açıklanmadı. KYK uygulamasına göre ilk kez burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, ekim ayından itibaren hesaplanarak yapılıyor.