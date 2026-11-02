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Mersin'de 26 Ekim-1 Kasım denetimlerinde ekipler 1014 aracı trafikten menetti

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Mersin genelinde 26 Ekim-1 Kasım'da yapılan denetimlerde 133 bin 737 araç kontrol edildi, 1014'ü trafikten menedildi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranması bulunan 697 kişi yakalandı.

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 133 bin 737 araçtan 1014'ü trafikten menedildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 26 Ekim-1 Kasım'da çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 133 bin 737 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1014 aracı trafikten menetti.

Söz konusu tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması olan 697 kişi de yakalandı.

Kaynak: AA
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