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Avcılar'da park yeri kavgasının ardından cip karşı gruptaki 3 kişiye çarptı! 5 şüpheli tutuklandı

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Avcılar'da park yeri kavgasının ardından cip karşı gruptaki 3 kişiye çarptı! 5 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Avcılar'da park yeri kavgasının ardından cip karşı gruptaki 3 kişiye çarptı! 5 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Avcılar'da 18 Ekim'de iki grup arasında park yeri yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Erdem B. (34) yaralandı. Kavganın ardından Erdem B.'nin yakınlarına ait olduğu öğrenilen cip, boş arazide karşı gruptan 3 kişiye çarptı. Kamera görüntülerini inceleyen polis iki olayın bağlantılı olduğunu belirledi; gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

  • Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 18 Ekim saat 13.30 sıralarında park yeri nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Erdem B. (34) yaralandı.
  • Erdem B.'nin yakınlarına ait olduğu belirlenen 34 GRJ 58 plakalı cip, boş arazide Yunus Emre Ö. (26), Emirhan Ö. (24) ve Selim Ö. (52)'ye çarptı; sürücü kaçtı.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan Erdem B., Erdinç B., Emirhan Ö., Selim Ö. ve Yunus Emre Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVCILAR'da iki grup arasında çıkan 'park yeri' kavgasının detayları ortaya çıktı. Kavga sırasında yaralanan Erdem B. (34)'nin yakınlarına ait olduğu öğrenilen cipin, karşı gruptaki 3 kişiye çarptığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

PARK YERİ TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Cihangir Mahallesi'nde 18 Ekim saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Erdem B. ve Erdinç B. ile Yunus Emre Ö. (26), Emirhan Ö. (24) ve Selim Ö. (52) arasında 'park yeri' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada Erdem B. yaralandı. Kavganın ardından Erdem B.'nin yakınlarına ait olduğu öğrenilen 34 GRJ 58 plakalı cip, boş arazide Yunus Emre Ö., Emirhan Ö. ve Selim Ö.'ye çarptı. Cipin sürücüsü kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yunus Emre Ö. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emirhan Ö. ise Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Emre Ö. ile Emirhan Ö.'nün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kesici aletle yaralanan Erdem B. de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selim Ö. ise sağlık raporunun alınmasının ardından Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ, 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. İncelemelerde, cipin 3 kişiye çarptığı olayın, kesici aletle yaralamanın yaşandığı kavganın devamı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem B., Erdinç B., Emirhan Ö., Selim Ö. ve Yunus Emre Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgirilmez:

hepsini aynı hücreye tıkın

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Haber YorumlarıPertevniyal Lisesi:

Toplumun zeka, hoşgörü ve vicdan seviyesinin geldiği nokta içler acısı…

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Haber YorumlarıBülent Sanal:

insanlar manyaklaştı iyiceee

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