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Kanserle mücadele eden iş insanı Ahmet Nazif Zorlu 82 yaşında hayatını kaybetti

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Kanserle mücadele eden iş insanı Ahmet Nazif Zorlu 82 yaşında hayatını kaybetti
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İş insanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Kanser hastalığı sebebiyle durumu kötüleşince 31 Ekim'de İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı.

İŞ insanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kanser hastalığı sebebiyle durumunun kötüleşmesi üzerine 31 Ekim günü İstanbul'da hastaneye kaldırılan iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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