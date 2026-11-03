ÜNİPERSEN usulsüz atama iddiasıyla YÖK ve Cumhurbaşkanlığına başvurdu

ÜNİPERSEN usulsüz atama iddiasıyla YÖK ve Cumhurbaşkanlığına başvurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÜNİPERSEN, görevde yükselme yönetmeliğinde 31 Ekim 2026'da yapılan değişiklik öncesinde usulsüz atamalar yapıldığını öne sürdü. Sendika, bu iddiayla YÖK ve Cumhurbaşkanlığına başvurduğunu, üniversite memurunun kariyer hakkı için mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
(ANKARA) - ÜNİPERSEN, Kamu Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde 31 Ekim 2026 tarihinde yapılan değişiklik öncesinde usulsüz atamalar gerçekleştirildiğini öne sürdü. Sendika, söz konusu atamalarla ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamu Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki 31 Ekim 2026 tarihli değişikliğin hemen öncesinde yapılan hülle atamalara ilişkin hem YÖK'e hem de Cumhurbaşkanlığına başvurularımızı yaptık. Üniversite memurunun kariyer hakkından olması gereken seviyede yararlanması için mücadelemiz devam edecek." denildi.