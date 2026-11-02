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Karaman'da denetimlerde yakalanan 18 kişiden 11'i tutuklandı

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Karaman'da denetimlerde yakalanan 18 kişiden 11'i tutuklandı
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Karaman'da 25 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülen asayiş ve trafik denetimlerinde aranan 18 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, denetimlerde 164 araç trafikten men edildi, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Ekim - 02 Kasım 2026 tarihleri arasında asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 2 bin 122 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 52 araç sürücüsüne ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 74 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 8 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 164 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü belgesine el konuldu.

Yapılan denetimlerde ise 2 ruhsatsız tüfek, 3 kesici ve delici alet, 1 gram esrar, 1 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, 24 gram metamfetamin maddesi ile 120 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlularla mücadelenin yer, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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