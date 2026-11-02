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Türkiye'de piyasaların gözü, ekim ayına ilişkin enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TÜFE verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri de şekillenirken, açıklanacak rakam özellikle kira artış oranı ve yıl sonu enflasyon görünümü açısından önem taşıyor. Peki, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar....

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

AA Finans tarafından 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişti.

Beklentinin gerçekleşmesi halinde, eylülde yüzde 29,73 olan yıllık TÜFE'nin ekim ayında yüzde 29,28'e gerilemesi öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,64 olarak hesaplandı.

TCMB'NİN EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, katılımcıların ekim ayı TÜFE beklentisi yüzde 2,11 olarak açıklanmıştı. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 1,97 seviyesindeydi.

Aynı ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükselirken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a çıktı.

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in ekim ayına ilişkin TÜFE verileri 3 Kasım 2026 Salı günü açıklanacak. Verilerin saat 10.00'da kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Açıklanacak verilerle birlikte 2026'nın ikinci yarısındaki dört aylık enflasyon gerçekleşmesi de netleşmiş olacak. Ekim verisi ayrıca kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar açısından da önem taşıyor.

EKİM ENFLASYONU YILLIK ORANI DÜŞECEK Mİ?

Eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerin yüzde 2,20'lik aylık artış beklentisinin gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Ancak bu rakam henüz gerçekleşmiş enflasyon değil, ekonomistlerin açıklanan beklenti anketlerine dayanan tahminidir. Kesin rakam TÜİK'in açıklamasıyla belli olacak.

EKİM ENFLASYONU KİRA ARTIŞ ORANINI NASIL ETKİLEYECEK?

Ekim ayı enflasyon verileri, kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar açısından da önem taşıyor. TÜİK'in açıklayacağı ekim TÜFE verileriyle birlikte kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE değişimi de netleşecek.

Bu nedenle ev sahibi ve kiracılar, 3 Kasım saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte kasım ayı kira artış oranını da öğrenmiş olacak