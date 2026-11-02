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Burgaz'da sahile vuran konteynerin CONTSHİP JET'e ait olduğu değerlendiriliyor

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Burgaz'da sahile vuran konteynerin, 28 Ekim'de 3 insansız deniz aracının saldırısına uğrayan CONTSHİP JET gemisine ait olduğu değerlendiriliyor. Valilik, konteynerin gemi yüküyle bağlantılı olduğuna dair emareler bulunduğunu ve kesin sonucun soruşturmayla netleşeceğini belirtti.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde sahile vuran konteynerin, geçen hafta insansız deniz araçlarının (İDA) saldırısına uğrayan "CONTSHİP JET" adlı konteyner gemisine ait olduğu değerlendiriliyor.

Burgaz Bölge Valiliği Basın Servisinden yapılan açıklamada, konteynerin saldırıya uğrayan geminin yüküyle bağlantılı olduğuna dair emareler bulunduğu, kesin sonucun başlatılan soruşturma sonunda netleşeceği belirtildi.

Güvenlik gerekçesiyle konteynerin bulunduğu çevrede geçici kısıtlamalar uygulandığı ve bu kapsamda bölgenin polis ekipleri tarafından koruma altına alındığı kaydedildi.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada ise konteynerin resmi sevkiyat kaydında içeriğinin "Noel süsleri" olarak yer aldığı belirtildi.

Bulgaristan'ın Şabla kentinin yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda seyreden CONTSHİP JET konteyner gemisi, 28 Ekim'de 3 insansız deniz aracı (İDA) tarafından hedef alınmıştı.???????

Kaynak: AA
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