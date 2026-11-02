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Gazipaşa'da ilk yardım eğitimini tamamlayan 27 personel sertifikasını aldı

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Gazipaşa'da ilk yardım eğitimini tamamlayan 27 personel sertifikasını aldı
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Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 26-27 Ekim'de düzenlenen iki günlük ilk yardım eğitimi tamamlandı. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan 27 personel ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı; programda meme kanseri farkındalık eğitimi de verildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş ve günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlara doğru ve zamanında müdahale edilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük ilk yardım eğitimi başarıyla tamamlandı. Eğitim sonunda yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan 27 personel, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen ilk yardım eğitimi, 26-27 Ekim tarihlerinde kurum personelinin katılımıyla yapıldı. Eğitim süresince katılımcılara kaza, yaralanma ve ani sağlık sorunları gibi acil durumlarda yapılması gereken ilk müdahale hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Programda ilk yardımın hayati önemi, olay yerinde doğru yaklaşım kuralları, acil durumlarda hareket tarzı ve hayat kurtarıcı müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde ele alındı. İki günlük yoğun eğitimin ardından katılımcılar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutuldu. Gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan 27 personel, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı. Bu eğitimle personelin muhtemel acil durumlarda bilinçli, soğukkanlı ve doğru müdahalede bulunabilecek bilgi ve becerilerle donatılması hedeflendi.

Meme kanseri farkındalık eğitimi de gerçekleştirildi

Programda ayrıca Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi personeli tarafından meme kanseri farkındalık eğitimi de verildi. Söz konusu eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı önemi, düzenli kontrollerin yapılması ve hastalık konusunda toplumsal bilincin artırılmasının gerekliliği katılımcılara aktarıldı. Programın sonunda eğitim sürecine katkı ve destek sunan Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür edildi. Yetkililer, gerçekleştirilen bu tür kapsamlı çalışmalarla hem ilk yardım konusunda bilinçli personel sayısının artırılmasının hem de genel sağlık farkındalığının güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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