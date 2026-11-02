Muğla'da toplam 37 yıl 3 ay 23 gün hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

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Muğla'da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında toplam 37 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve şantaj suçlarından 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 12 yıl 6 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı