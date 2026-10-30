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Nazilli'de uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisinin başından vurduğu Kumsal Kayan hayatını kaybetti

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Nazilli'de uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisinin başından vurduğu Kumsal Kayan hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Nazilli'de uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisinin başından vurduğu Kumsal Kayan hayatını kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 28 Ekim'de, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi V.D. (21) tarafından tabancayla başından vurulan Kumsal Kayan (20), tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından mezarlıkta yakalanan V.D. tutuklanmıştı.

  • Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
  • Olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.
  • Şüpheli V.D., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Kumsal Kayan'ı vurduktan sonra Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde suç aleti tabancayla yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde önceki gün eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartmanda 28 Ekim'de tabancayla vurulan ve önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne, ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Kumsal Kayan (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN YANINA GİTTİ

Olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. V.D. ile hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Kumsal Kayan arasında telefonda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan genç kızın yanına gitti.

Tarafların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal Kayan'ı başından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MEZARLIKTA YAKALANIP TUTUKLANMIŞTI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalamıştı. Şüphelinin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu belirtilmişti. Adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSEMA AKFIRAT:

Kısas gelsin . Daha kaç kadın katledilecek acilen kısas gelsin !!!!'!!!!

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