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Almanya'da milletvekillerinin telefonlarına casus yazılım saldırı girişimi doğrulandı

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Almanya'da milletvekillerinin telefonlarına casus yazılım saldırı girişimi doğrulandı
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Almanya Dijital Dönüşüm ve Devlet Modernizasyonu Bakanı Karsten Wildberger, Federal Meclis (Bundestag) milletvekilleri ile federal hükümet üyelerinin cep telefonlarını hedef alan siber saldırı girişiminin gerçekleştiğini doğruladı.

Almanya Dijital Bakanı Wildberger, Federal Meclis üyeleri ve hükümet üyelerinin telefonlarına yönelik siber saldırı girişimini doğruladı. BSI'nın 30 Ekim'deki bilgilendirmesiyle olası etkilenenlere güvenlik önlemleri bildirildi; saldırının boyutu soruşturmayla netleşecek.

BAKAN, CASUS YAZILIM SALDIRISINI DOĞRULADI

Wildberger, ARD televizyonunun başkent stüdyosunun saldırıya ilişkin haberlerinin ardından katıldığı "Bericht aus Berlin" programında açıklamalarda bulundu. Apple'dan alınan bilgilere göre bazı cihazların casus yazılımlarla ele geçirilmiş olabileceğini belirten Wildberger, Federal Bilgi Teknolojisi Güvenliği Dairesinin (BSI) konuyla ilgili hızla harekete geçtiğini ve saldırıdan etkilenmiş olabilecek kişilerin yazılı şekilde bilgilendirildiğini aktardı.

Saldırıdan hangi milletvekillerinin ve hükümet üyelerinin etkilendiğine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

BAŞBAKANIN TELEFONUNUN HEDEF ALINIP ALINMADIĞI BİLİNMİYOR

Hükümet Sözcüsü Steffen Kornelius, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, olayın ve güvenlik uyarılarının hükümet tarafından çok ciddiye alındığını vurguladı. Yetkililerin, saldırının arka planını araştırmak, etkilenmiş olabilecek kişileri bilgilendirmek ve onlara destek sağlamak için yoğun şekilde çalıştığını aktaran Kornelius, koruma önlemleri ile güvenlik analizlerinin geliştirileceğini ve somut sonuçlara ulaşılması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Kornelius, saldırıdan hangi hükümet üyelerinin etkilendiği veya Başbakan Friedrich Merz'in telefonunun hedef alınıp alınmadığı yönündeki sorulara ise mevcut soruşturma aşamasında yanıt veremeyeceklerini bildirdi.

"TİCARİ BİR CASUS YAZILIM"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sonja Kock, saldırının yalnızca siyasetçileri değil kamuoyunda tanınan kişiler ile özel şahısları da hedef almış olabileceğini belirtti.

Apple'ın bazı kişilere, cihazlarında casus yazılım içeren bir saldırı tespit edildiğine ilişkin tehdit bildirimi gönderdiğini aktaran Kock, söz konusu yazılımın, geçmişte de devlet aktörleri adına belirli kişileri hedef almak için kullanılan ticari bir casus yazılım olduğunu ifade etti.

Kock, mevcut değerlendirmelere göre cihazlara, kullanıcıların herhangi bir müdahalesi olmadan, hatta özel olarak hazırlanmış bir mesajı açmalarına bile gerek kalmadan zararlı yazılım bulaştırılmış olabileceğini kaydetti.

BSI'nın 30 Ekim'de konuyla ilgili bilgilendirme yaptığını ve Federal Meclis üyelerini olası tehlikeye karşı uyardığını aktaran Kock, etkilenen kişilere alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında da bilgi verildiğini dile getirdi.

Kock, tehdit bildirimi alanların doğrudan BSI'ya başvurarak danışmanlık ve destek alabileceklerini söyleyerek, saldırının boyutuna ilişkin ayrıntıların ise henüz netleşmediğini ifade etti.

Dijital Dönüşüm ve Devlet Modernizasyonu Bakanlığı Sözcüsü Bastian Pauly de Apple tarafından gönderilen bir tehdit bildiriminin, tek başına cihazda kesin olarak güvenlik ihlali yaşandığını kanıtlamadığını vurguladı.

Pauly, bildirimin "bir güvenlik ihlali veya şüpheli bir durum" tespitine dayandığını ancak saldırının başarılı olup olmadığının ve somut boyutunun devam eden soruşturmalarla ortaya çıkarılacağını söyledi.

CASUS YAZILIMLAR, KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM SAĞLAYABİLİYOR

Casus yazılımlar, "kullanıcıların bilgisi ve onayı olmadan, cihazlardaki verileri izleyen ve üçüncü taraflara aktaran zararlı programlar" olarak biliniyor.

Siber güvenlikte "sıfır tıklama (zero-click)" olarak adlandırılan bu yöntemde, kullanıcılar cihazlarının hedef alındığından çoğu zaman haberdar olmuyor.

Bu alandaki en bilinen örneklerden biri, İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus yazılımı.

Söz konusu yazılımlar, bazı durumlarda kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan cihazlara yüklenebiliyor.

Kaynak: AA
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