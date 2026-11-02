Kasım ayı kira artış oranı 2026: Kasım ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri, uygulanacak zam oranını öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte konut ve iş yeri kiralarında geçerli olacak kasım ayı kira artış oranı da belli olacak. Peki, Kasım 2026 kira zammı yüzde kaç olacak, kira artış oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2026 kira artış oranı, TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. TÜİK'in veri yayımlama takvimine göre ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Verilerin duyurulmasının ardından kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve çatılı iş yerleri için uygulanabilecek yasal artış sınırı da belli olacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Kasım 2026 kira artış oranı henüz açıklanmadı. TÜİK'in 3 Kasım'da yayımlayacağı ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama enflasyon oranı da belli olacak.

Kasım ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılar için uygulanabilecek azami zam oranı, açıklanacak bu veri üzerinden hesaplanacak. Dolayısıyla resmi rakam duyurulmadan kasım ayı kira zammı için kesin bir yüzde vermek mümkün değil.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde yenileme döneminde uygulanabilecek artışın yasal üst sınırı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına göre belirleniyor. Buna göre ev sahipleri, sözleşme yenilemesinde bu oranı aşan bir artış yapamıyor. Taraflar daha düşük bir zam oranı üzerinde anlaşabiliyor.

Kira artışı hesaplanırken mevcut kira bedeli, açıklanan artış oranıyla çarpılıyor. Elde edilen zam tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunuyor.

Zam tutarı: Mevcut kira bedeli × artış oranı / 100

Yeni kira: Mevcut kira bedeli + zam tutarı

EKİM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ekim 2026'da kira sözleşmesini yenileyen konut ve çatılı iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 31,49 olarak açıklanmıştı. Bu oran, eylül ayı enflasyon verilerindeki 12 aylık ortalama TÜFE değişimine göre belirlenmişti. Kasım ayında geçerli olacak oran ise yeni enflasyon verilerinin açıklanmasıyla değişecek.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

2 Kasım 2026 itibarıyla kasım ayı kira artış oranı açıklanmadı. Kiracılar ve ev sahipleri, 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da duyurulacak TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini bekliyor. Açıklamanın ardından kasım ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için geçerli olacak artış tavanı netleşecek