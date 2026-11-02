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Muğla'da jandarma, kaçakçılıkla mücadelede 29 şüpheliye adli işlem yaptı

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Muğla'da jandarma, kaçakçılıkla mücadelede 29 şüpheliye adli işlem yaptı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerinin 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasındaki kaçakçılık ve organize suç çalışmalarında 26 olay meydana geldi, 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda elektronik sigara, tütün ve içki gibi kaçak ürünler ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 26 olay meydana gelirken, 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda; Bin 101 adet elektronik sigara, 310 adet elektronik sigara kartuşu, 100 litre şarap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, muşta, 2 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 17 kilogram kaçak nargile tütünü, 13 kilogram açık kıyılmış tütün, elle makaron doldurma makinesi, 50 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 19 litre gümrük kaçağı içki ve 11 adet sahte tekstil ürünü ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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