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Muğla'da jandarma denetimlerinde aranan 496 şahıs yakalandı ve 131'i tutuklandı

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Muğla'da jandarma denetimlerinde aranan 496 şahıs yakalandı ve 131'i tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 150 bin 20 şahıs ve 20 bin 769 araç kontrol edildi. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 496 şahıs yakalandı, bunlardan 131'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde 150 bin 20 şahıs ve 20 bin 769 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 496 şahıs yakalanırken, 131 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 15 bin 299 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyetlerde 150 bin 20 şahıs ile 20 bin 769 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde dolandırıcılık suçundan aranan 47, hırsızlık suçundan aranan 24, narkotik suçundan aranan 36, kaçakçılık suçundan aranan 11 ve diğer suçlardan aranan 378 kişi olmak üzere toplam 496 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 131'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT ekiplerinden 42 yakalama

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda ise yakalama kararıyla aranan 42 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 35'i tutuklandı.

Bazı suçlarda azalma yaşandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk sahasında alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar sonucunda kasten yaralama, tehdit, trafik kazası sonucu taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olaylarında azalma meydana geldiği bildirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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