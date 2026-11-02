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Karaman'da 25 Ekim-1 Kasım'da aranan 18 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı

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Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim-1 Kasım'da 2 bin 122 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilenlerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı; operasyonda 2 ruhsatsız tüfek, 120 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim-1 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 122 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, 120 kilogram kıyılmış tütün ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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