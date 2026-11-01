Abdullah Kavukcu kimdir? Abdullah Kavukcu Galatasaray'dan neden istifa etti?

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Galatasaray yönetiminde bir günde iki koltuk boşaldı. Önce Metin Öztürk görevini bıraktı, akşam saatlerinde de Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İki ismin adı 27 Ekim'den beri birlikte anılıyordu. O gün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından aralarında sözlü bir tartışma çıkmıştı.

ABDULLAH KAVUKCU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Abdullah Kavukcu, Metin Öztürk ile yaşadığı tartışmanın kulübe zarar vermemesi için istifa ettiğini açıkladı. Paylaşımında, kişisel meselelerin Galatasaray'ın huzuruna, itibarına ve hedeflerine gölge düşürmesini istemediğini yazdı.

Kavukcu, tartışmanın sosyal medyada abartılı ve gerçeği yansıtmayan şekilde anlatılmasına üzüldüğünü de belirtti. Galatasaray'a bağlılığının bir unvan ya da görevle sınırlı olmadığını, kulübün başarısı için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

METİN ÖZTÜRK İLE NE YAŞANDI?

Tartışma, 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısı bittikten sonra çıktı. Sözlü bir atışma olarak kaldı; ne konuşulduğu iki taraftan da açıklanmadı. Metin Öztürk 1 Kasım'da görevini bırakan ilk isim oldu, Kavukcu da onun ardından istifasını verdi.

ABDULLAH KAVUKCU KİMDİR?

Abdullah Kavukcu, Simit Sarayı'nın kurucu ortağı olan iş insanı ve Galatasaray Sportif AŞ'nin başkan vekilidir. Taraftarlar onu son dönemde daha çok transfer açıklamalarıyla tanıdı.

Hakem tartışmalarında da kulüp adına sık sık konuştu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın hakem eleştirilerine verdiği cevapta "Bu işi alışkanlık haline getirdi" demişti.

ABDULLAH KAVUKCU NE İŞ YAPIYOR?

Abdullah Kavukcu, Simit Sarayı'nın yönetim kurulu başkanı olarak tanınıyor. Zincir 2002'de İstanbul'da, Kavukcu'nun Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile ortaklığıyla kuruldu. İlk şube Mecidiyeköy'de açıldı; şirketin yönetimi zamanla Okutur'dan Kavukcu'ya geçti.

Simit Sarayı'nın yurt dışında da şubeleri var. 2017'de şirket gelirinin yaklaşık yüzde 52'si Türkiye dışındaki satışlardan geliyordu.

ABDULLAH KAVUKCU GALATASARAY'DA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Abdullah Kavukcu, Dursun Özbek yönetiminde yönetim kurulu üyesi ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili olarak görev yaptı. Mayıs 2026'daki olağan seçimli genel kurulda Özbek'in asıl yönetim listesinde yer aldı, Özbek dördüncü kez başkan seçilince görevine devam etti.

Bu dönemde transferleri kamuoyuna duyuran, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik kulüp tepkilerini açıklayan isim çoğu zaman oydu. 1 Kasım 2026'daki istifasıyla yönetimdeki görevi sona erdi.