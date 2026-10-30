Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Palandöken Geçidi'nde yoğun kar ulaşımı aksattı, tünel ihtiyacı yeniden gündeme geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palandöken Geçidi'nde yoğun kar ulaşımı aksattı, tünel ihtiyacı yeniden gündeme geldi Haber Videosunu İzle
Palandöken Geçidi'nde yoğun kar ulaşımı aksattı, tünel ihtiyacı yeniden gündeme geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da yoğun kar Palandöken Geçidi'nde ulaşımı aksattı; sürücüler güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı. Kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacağı için yaz lastikleriyle yola çıkan zincirsiz vatandaşlar zorlandı, yetkililer uyardı ve tünel ihtiyacı gündeme geldi.

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, Palandöken Geçidi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı, bazı araçlar ise kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.

Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacak olması nedeniyle birçok sürücünün henüz yaz lastikleriyle yola çıktığı görüldü. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan ve araçlarında zincir bulunmayan vatandaşlar, Palandöken Geçidi'nde zor anlar yaşadı.

Yetkililer, özellikle Tekman- Erzurum güzergahında Palandöken Geçidi üzerinden seyahat edecek sürücüleri tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Sürücülerin hava ve yol şartlarını dikkate alarak gerekli önlemleri almaları istendi.

Yaşanan bu zorluklar, Tekman-Erzurum kara yolunda Palandöken Geçidi'ne alternatif oluşturacak tünel ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle kış aylarında yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bölge halkının güvenli ve kesintisiz ulaşım için tünel beklentisini yeniden ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT zirvesine damga vuran dua

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT zirvesine damga vuran dua
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim

Peş peşe gelen iddiaların ardından Mustafa Sarıgül istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

Tekel bayisinde skandal! Görüntüleri izleyen polis harekete geçti
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü

Elektrik faturalarında yeni dönem! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü

Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar

Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor?

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı
Hepsi emniyete çekildi! Lüks otomobillerin sırrı ortaya çıktı

Hepsi emniyete çekildi! Lüks otomobillerin sırrı ortaya çıktı
Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı