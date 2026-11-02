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Gaziantep'te son bir haftada 171 şüpheliye narkotik operasyonlarında yasal işlem yapıldı

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Gaziantep'te son bir haftada 171 şüpheliye narkotik operasyonlarında yasal işlem yapıldı
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Gaziantep'te 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 171 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda 3 kilo 204 gram metamfetamin, 641 gram esrar, 218 gram sentetik kannabinoid, 148 uyuşturucu hap ve 4 gram kokain ele geçirildi.

Gaziantep'te son bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında yakalanan 171 şüpheliye yasal işlem yapılırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın yapan ekiplerin aramalarında 3 kilo 204 gram metamfetamin, 641 gram esrar, 218 gram sentetik kannabinoid, 148 adet uyuşturucu hap, 4 gram kokain ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda toplam 171 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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