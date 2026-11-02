Başkalarının Hayatı 6. bölüm Full HD izle! Başkalarının Hayatı son bölüm izle! Başkalarının Hayatı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Star TV ekranlarında yayınlanan Başkalarının Hayatı dizisinin takipçileri, 6. bölüm için araştırmalarını hızlandırdı. Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünün yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Başkalarının Hayatı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Başkalarının Hayatı 6. bölüm Full HD izle! Başkalarının Hayatı son bölüm izle! İşte Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölüm tarihi, yayın saati, son bölüm özeti ve izleme seçenekleri…

BAŞKALARININ HAYATI 6. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Başkalarının Hayatı dizisinin 6. bölümü için bekleyiş sürüyor. Dizinin 31 Ekim 2026 Cumartesi günü yayınlanması beklenen yeni bölümü, Star TV'nin yayın akışında yer almadı. Bunun yerine dizinin tekrar bölümü ekrana geldi.

BAŞKALARININ HAYATI 6. BÖLÜM FULL HD İZLE!

Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümlerini izlemek isteyenler, Star TV'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bölümlere ve fragmanlara ulaşabiliyor.

Dizinin 6. bölümü televizyonda yayınlandıktan sonra resmi dijital izleme seçenekleri üzerinden takip edilebilecek. Full HD ve tek parça izleme arayışında olan izleyicilerin Star TV'nin resmi yayın sayfasını takip etmesi gerekiyor.

Başkalarının Hayatı tüm bölümler – Star TV resmi izleme sayfası

Başkalarının Hayatı 6. Bölüm Fragmanı – Star TV

BAŞKALARININ HAYATI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başkalarının Hayatı dizisinin merakla beklenen 6. bölümünün 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Star TV'de yayınlanması bekleniyor.

31 Ekim Cumartesi günü yayınlanması planlanan bölümün ertelenmesinin ardından dizinin takipçileri yeni bölüm tarihine odaklandı. Mevcut yayın planına göre dizi, cumartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

BAŞKALARININ HAYATI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 5. bölümünde Neslihan ve Sarp'ın evlilik kararı, Özkaran ailesinde büyük bir krize yol açtı. Bu gelişmeden en çok etkilenen isimlerden biri ise Hülya oldu.

Fikret'in kızının kararına karşı çıkması aile içerisindeki gerilimi artırırken Hülya, Sarp'a duyduğu kıskançlık ve Salih'in tehditleri arasında zor durumda kaldı.

Sarp, geçmişiyle ilgili öğrendiği gerçeklerin ardından ailesinden uzaklaşırken Neslihan'ın yanında huzur bulmaya başladı. Neslihan ise Hülya ve Erim'e karşı yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aşk, hırs, ihtiras ve entrikanın iç içe geçtiği Başkalarının Hayatı, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Hayallerine ulaşmak ve istediği hayatı yaşamak isteyen Hülya, bu uğurda tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Zenginlik, güç ve aşk üçgeninde gelişen olaylar, karakterlerin hayatlarını değiştiren kararlar almasına neden oluyor.

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI KİMLER?

Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler bulunuyor.

Eylül Lize Kandemir – Hülya

Burak Berkay Akgül – Sarp

Doğa Bayram – Neslihan

Demirhan Demircioğlu – Erim

Mehmet Aslantuğ – Fikret

Sezin Akbaşoğulları – Mediha

Oya Okar – Jale

Tolga Tekin – Haluk

Hazar Motan – Sema

Erkan Bektaş

Dizinin yönetmenliğini Burak Müjdeci üstlenirken senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başkalarının Hayatı dizisi her hafta cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölüm yayın saati 20.00 olarak açıklandı.