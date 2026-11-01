Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Altay, Akşehir ile 1-1 berabere kalıp bu sezon evindeki 5 maçta da kazanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay, Akşehir ile 1-1 berabere kalıp bu sezon evindeki 5 maçta da kazanamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altay, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon ev sahibi olduğu 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi, son galibiyetini 11 Ekim'de Uşakspor deplasmanında 1-0'lık skorla aldı; son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde son sırada yer alan 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalan Altay, bu sezon ev sahibi olduğu 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, iç sahada şimdiye kadar çıktığı randevularda Denizli İdmanyurdu (1-1), Alanya 1221 (0-0) ve Akşehir'le berabere kalırken, Gemlik Sümerbey (1-2) ve Eskişehirspor'a (1-4) mağlup oldu. Altay, İzmir'de konuk olduğu derbilerde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalıp, taraftarının alınmadığı Bucaspor maçından 2-1 galip ayrıldı. Altay taraftarı İzmir'de oynanıp tribünde yer aldığı toplam 6 müsabakada 3 puan sevinci yaşayamadı.

Son galibiyetini 11 Ekim'de Uşakspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan Altay, son 3 müsabakada 2 yenilgi, 1 beraberlik gördü. Ligde 9 müsabakada sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi 10 puan toplayarak orta sıralarda yer aldı. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, taraftarları önünde puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Son haftalarda yaşadığımız puan kayıplarının farkındayız. Bu kayıpları telafi etmek ve yeniden kazanma alışkanlığını yakalamak zorundayız. Genç bir oyuncu grubuyla mücadele ediyoruz. Sabırla çalışacağız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
'Savaşa dönecek misiniz' sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki

Muhabirin sorusu Trump'ı çileden çıkardı! Tepkisi bomba
Hatay'da Lazları çok sevdiği için adını mahkeme kararıyla Temel Reis yaptı! Eserleri Avrupa'ya gidiyor

Lazları öyle sevdi ki adını değiştirdi! Herkes Trabzonlu sanıyor
Peribacasının çökme anı ortaya çıktı! 3 can alan facia anbean kamerada

Peribacasının çökme anı ortaya çıktı! 3 can alan facia böyle geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!

Görüntü ABD'den değil Ankara'dan!
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

Ölümden döndü, cezadan kurtulamadı! Dehşet anları kamerada
Biricik Suden: Mazhar, 'dudak estetiği yaptırırsan seni boşarım' dedi

Biricik Suden: Mazhar bunu yaparsam beni boşar
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!

Nişanlısına rest çekti: İmzayı atmazsan beni unut!
Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı

Yıllardır gözlerden uzaktı! Ünlü oyuncu son durumunu anlattı
Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası

27 yaşındaki Türk milyardere hapis cezası