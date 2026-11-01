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Manisa Turgutlu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç öldü

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Manisa Turgutlu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç öldü
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı; gencin vefatı ailesini ve ilçeyi yasa boğdu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Ekim'de Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet yola savruldu. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Mehmet Ender Şen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Şen'den bugün sabah saatlerinde acı haber geldi. Talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Şen'in vefatı, ailesini ve ilçeyi yasa boğdu.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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