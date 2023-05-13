Beşiktaş Belediyesi Haberleri - Beşiktaş Belediyesi Haber - Haberler

Beşiktaş Belediyesi Haberleri
Beşiktaş Belediyesi haber, Beşiktaş Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
İçişleri Bakanı Soylu, Kağıthane'de Sivaslılar buluşmasında konuştu Açıklaması
Süleyman Soylu'dan LGBTİ+ açıklaması: 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için çalışıyor'
Süleyman Soylu'dan LGBTİ+ açıklaması: 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için çalışıyor'
Süleyman Soylu: 'CHP'li belediyeler erkek ile erkek, kadın ile kadın evlensin diyorlar'
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yargılandığı davada 3 sanık tahliye edildi
Beşiktaş Belediyesindeki "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin davada tahliye
Rüşvet suçlamasıyla yargılanan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 sanığa tahliye
Beşiktaş Belediyesi rüşvet soruşturması davasında Hazinedar ve 2 sanık tahliye edildi
Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasında tahliye kararı
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17...
Beşiktaş Belediyesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden 'Şeref Bayrağı' ödülünü aldı
Beşiktaş Belediyesi Avrupa Ödülü'nün ikinci basamağı olan 'Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazandı
BEŞİKTAŞ'TA 14 MAYIS'TA İHTİYAÇ SAHİBİ SEÇMENLERE ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLANACAK
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakim karşısına çıktı
Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet davası başladı: Eski başkan Hazinedar yargılanıyor
Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturması davası başladı
İSTANBUL-BAKAN SOYLU YERLI MALI HAFTASINI ARTIK İHA İLE, SİHA İLE, AKINCI İLE, KIZILELMA İLE KUTLUYOR
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Yerli Malı Haftası'nı Savunma Sanayi Ürünleriyle Kutluyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye yerli malı haftasını savunma sanayi ürünleriyle kutluyor
İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş Ortaköy Mahalle Buluşması'nda konuştu Açıklaması
BAKAN SOYLU: DİYARBAKIR ANNELERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİNİ SEÇİME SOKMADI
İçişleri Bakanı Soylu: 'Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatamadı ama Diyarbakır Anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı'
Süleyman Soylu: 'Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatamadı, artık ihtiyaçları da yok'
Bakan Soylu: "Diyarbakır anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Diyarbakır Anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı"
İbb'nin 'Beşiktaş Yatırımları Tanıtım Töreni' Barbaros Meydanı'nda Gerçekleşti
Rüşvetle suçlanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a 154 yıla kadar hapis talebi
Ataol Behramoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ataol Behramoğlu şiirleri!
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Dahil 3 Kişi Tutuklandı
Son Dakika: Türkiye'den kritik Suriye adımı! Erdoğan, Putin'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
Son Dakika: Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu'da yakalandı
Son Dakika! Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı, eski Başkan Hazinedar aranıyor
İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! Aslan payı Esenyurt Belediyesi'nin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinlikleri İstanbul'da nerede, saat kaçta yapılacak ? 28-29 Ekim'de otobüsler, Marmaray, metro ücretsiz mi?