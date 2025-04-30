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Beşiktaş'ta Hanutçuluk Yapan 4 Kumpir İşyeri Kapatıldı

Beşiktaş'ta Hanutçuluk Yapan 4 Kumpir İşyeri Kapatıldı
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Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Meydanı'nda hanutçuluk yaparak çevreyi rahatsız eden 4 kumpir satış işletmesini geçici olarak kapatırken, 20 işletmeye de ceza uyguladı.

Beşiktaş'ta, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kumpir satışı yapan 4 işletme geçici olarak kapatıldı.

Beşiktaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda Ortaköy Meydanı'nda kumpir satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 işletme süreli olarak kapatılırken, 20 işletmeye de cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, ilçede huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha göstermediklerini, Kaymakamlık'la işbirliği içinde çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. ???????

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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