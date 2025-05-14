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Beşiktaş Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinliği

Beşiktaş Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinliği
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Beşiktaş Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla Dilek Sabancı Parkı'nda düzenlediği etkinliklerle dezavantajlı bireyler ve ailelerine eğlenceli anlar sundu. Katılımcılar müzik eşliğinde dans edip oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Dilek Sabancı Parkı'nda dezavantajlı bireyler ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenledi. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da tüm dezavantajlı komşularının haftasını kutladı.

Dilek Sabancı Parkı'nda gerçekleşen etkinliklerde, aileleriyle birlikte katılan özel gereksinimli bireyler müzik eşliğinde dans etti; çeşitli oyunlar oynadı.

'ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ'NDEN ÇOK MEMNUNUZ'

Etkinlikte yer alan veliler ve yakınları, Beşiktaş Belediyesi'nin dezavantajlı bireylere yönelik sunduğu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılardan Türkan Boynueğri, "Güzel bir vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla beraber olmak onu mutlu ediyor. Çocuklarımız burada çok mutlu" ifadelerini kullandı.

17 yıldır yeğeninin Engelli Koordinasyon Merkezi'ne devam ettiğini belirten Mustafa Cansu ise "Engelliler Merkezi'nden çok memnunuz. Yeğenim 17 yıldır burada. Onun dünyasında okul burası; başka bir şey bilmiyor" diye konuştu.

Katılımcılardan Turap Çağlayan ise merkezin sağladığı imkanlara değinerek "Koşarak geliyor buraya. Onu farklı sosyal faaliyetlere de götürüyorum ama tercihi hep burası oluyor. Beşiktaş Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Programın sonunda Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, üzerinde 'Bir Gülümseme Bin Engel Aşar' yazılı pasta keserek katılımcılara hediyeler takdim etti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Dilek Sabancı Parkı içerisinde yer alan Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelli bireylerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl boyunca; pilates, ritim, modern dans, müzik, temel bilgisayar, temel İngilizce, temel fotoğrafçılık, ahşap boyama, resim, takı tasarımı, basketbol ve halk oyunları gibi pek çok farklı branşta kurslar düzenleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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