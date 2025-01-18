Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "Savaş ilanı" yanıtı

İstanbul'da gerçekleşen "ihale yolsuzluğu operasyonu üzerinden CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine, "Bu bir savaş ilanıdır" diyerek karşılık veren Özgür Özel'e ilk yanıt geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Akpolat'ın tutuklanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde CHP'ye yüklenerek "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz. Cumhur İttifakı, bizden alacağı yanıttan pek memnun olmayacak. O sandık milletin önüne 2025'te gelecek. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da onlar da yargı önünde hesap verecekler" dedi.

ERDOĞAN'DAN "SAVAŞ İLANI"NA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde Özel'in sözlerine yanıt verdi. "Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar" diyen Erdoğan, "Sayın Özel'e buradan soruyorum; ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Esenyurt'u mu takip ediyorsun? Beşiktaş Belediyesi'ni mi takip ediyorsun? Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa, sen artık bu görevi bırak." dedi.

"HARAMİ ARIYORSAN ETRAFINA BAK"

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "Herhalde birileri de gelip elinden bu görevi alacaklar. Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu? 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin? Yargıyı suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana."