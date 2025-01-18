Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "Savaş ilanı" yanıtı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasette Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yolsuzluk operasyonunda tutuklanması üzerine başlayan gerginlik sürüyor. Özgür Özel'in "Bu bir savaş ilanıdır" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esenyurt'u mu, Beşiktaş Belediyesi'ni mi takip ediyorsun? Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa, sen artık bu görevi bırak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gerçekleşen "ihale yolsuzluğu operasyonu üzerinden CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine, "Bu bir savaş ilanıdır" diyerek karşılık veren Özgür Özel'e ilk yanıt geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Akpolat'ın tutuklanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde CHP'ye yüklenerek "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz. Cumhur İttifakı, bizden alacağı yanıttan pek memnun olmayacak. O sandık milletin önüne 2025'te gelecek. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da onlar da yargı önünde hesap verecekler" dedi.

ERDOĞAN'DAN "SAVAŞ İLANI"NA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde Özel'in sözlerine yanıt verdi. "Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar" diyen Erdoğan, "Sayın Özel'e buradan soruyorum; ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Esenyurt'u mu takip ediyorsun? Beşiktaş Belediyesi'ni mi takip ediyorsun? Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa, sen artık bu görevi bırak." dedi.

"HARAMİ ARIYORSAN ETRAFINA BAK"

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "Herhalde birileri de gelip elinden bu görevi alacaklar. Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu? 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin? Yargıyı suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
img

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
img

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMustafa Varna:

hiç utanmanızda yok çamura saplandınız memleketi bitirdiniz çekip gidin artık

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

ankarayi parsel parsel satan adamdan hesap sordunmu onuda söyle

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Parti farketmezin bütün belediyelere yapılırsa akp MHP CHP HDP ozaman oyun artar reis

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Asıl maskeniz düşüp, tüm kirli çamaşırlar iktidardan gittiğinizde ortaya çıkacak. Bütün telaşınız da bundandır!!

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYASİN TURCAN:

Yani körü körüne savunmamak lazım. Operasyon yapılıyor demek için tüm belediyelere aynı muamele olması gerekir, ama bu adamlar bir hukuksuzluk yapmış ise bırak yargılansın, yöntemini eleştirebilirsin buda siyaset gereğidir.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu adamı oturup izleyen var mı gerçekten boş zaman kaybı

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFA null:

haşırttı blak bord

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

haşmetlim yapar ')

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

deyip beraber mecliste güle oynaya yiyip içmeye devam ettiler. gaza gelen halkta Allah Allah nidalarıyla birbirlerini yemeye devam etti

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit Bilge:

sizin Belediyeler nasıl acaba?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu uyarısı: İzin verilmemeli
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.