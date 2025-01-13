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Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

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CHP'li Başkan Rıza Akpolat, 'suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'haksız mal edinmekle' suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi'nin önünde açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamaları sırasında belediye önünde toplananların "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" diye slogan atmaları dikkat çekti.

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Başkanı Rıza Akpolat, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinmekle" iddialarıyla gözaltına alındı.

Akpolat için belediye önünde nöbet başlarken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye binasına gitti.

"BU İŞLEMLER TÜRKİYE'Yİ KAYBETME KORKUSUYLA YAPILIYOR"

Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, "Bu akıl seçimi tanımayan akıl. Bu işlemler Türkiye'yi kaybetmenin korkusu ile yapılmaktadır. Bir yandan açılalım, barışalım bakış açışı, bir yandan ise milletin aklı ile oyun oynayarak atılan adımlar.

Buradan şunu söylüyoruz: Hiç kimse dokunulmaz değildir. Ancak bu uygulama hukuk dışıdır. Bunun adı yargının siyasete alet edilmesidir. Mesele ne Esenyurt ne Beşiktaş. Mesele bir otoriter aklın sürece dair yol yürüme stratejisi ve biçimidir. 25 yıldır bir AKP'li Belediye Başkanı böyle alındı mı? O şirket Meclis'in işini de aldı. Aynısını TBMM için de yapacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

"SANDIĞI DİZAYN ETMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İmamoğlu ayrıca "Siyasi saldırılara karşı siyasi karşılık vereceğiz. Onların sandığı dizayn etmesine müsaade etmeyeceğiz. Onların rakipsiz bir rekabete gireceği hayallerine son vereceğiz. Göreceğiz hep birlikte onları Türkiye'nin tarihinden silip evlerine yollayacağız" diye konuştu.

"TALİMAT EN TEPEDEN GELDİ"

İmamoğlu'nun ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye önünde toplananlara hitap etti. Özel konuşmasında, "Amaç Rıza Akbolat, Ahmet Özer üzerinden itibar suikastı yapmaktır. Bu itibarsızlaştırma talimatı, devletin en tepesinden geldi. Amaç itibar suikasti. Görüntüleri ilk servis eden televizyonu ziyaret eden bir kamu görevlisi var mı, bakın" dedi.

"AHMET ÖZER'E DEĞİL KAYYUMA SORACAKSIN HESABINI"

Özel açıklamalarında "Döndük baktık Esenyurt'ta bu şirket ihaleyi almış. Eline yüzüne bulaştırdığı işe bakın. İki ay itiraz süreci var diye beklenmiş. Ahmet Özer hiçbir imza atmadan Silivri'ye yollanmış. Ama gelen kayyum incelemiş, hiçbir sorun görmemiş ve izin vermiş. Eğer ihalenin hesabı soruşturulacaksa Ahmet Özer'e değil senin gönderdiğin o kayyuma soracaksın hesabını.

Erdoğan'a sesleniyorum. Bu giyotini buraya yollamışsın. 'İstanbul'u karıştır' demişsin. Bu kifayetsiz muhteris, bu suçları ile yatan suçları uyanan kifayetsiz, Ahmet Özer'i suçlayacağım diye senin bir gecede vali yardımcısı yapıp sonra kayyum olarak atadığın kişiyi suçluyor" ifadelerini kullandı.

Özel konuşmasını "Esenyurt'tan başlayıp Beşiktaş'la bağlayıp adım adım ilerleyerek bir türlü bileğini bükemediği, yenemediği, siyaset hayatında ona hiç yenilmemiş olan Ekrem İmamoğlu'na doğru gideceğini sanıyorsa, o iş o kadar kolay değil. Bir siyasetçini nasıl geldiğine değil, nasıl gittiğine bakarlar. Demokrasi ile geldiniz ama giderken demokrasi ile gitmez de bükemediğiniz bileği başka güçlerle kırmaya çalışırsanız tarihe böyle geçersiniz. Elinizi Beşiktaş'tan çekin" diyerek bitirdi.

'CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU' SLOGANLARI

Özgür Özel'in konuşması sırasında "Bu işin İmamoğlu'na gideceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar" sözlerinin hemen ardından Beşiktaş Belediyesi önünde toplananların "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atması dikkat çekti.

Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

ÇOK SEVİYORUZ SENİ İMAMOĞLU ADAMIN DİBİSİN TEMİZ DÜRÜST ADAMSIN !

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Hırsız belediye başkanı da olsa hırsızdır..Sıra sende Ekrem , senin de ne m a l olduğun ortaya çıkacak..

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Haber YorumlarıZaferbiryol3458 null:

puhahhhshhgg bumu cumhur hur hur

Yorum Beğen59
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Adamın Dibi İmamoğlu

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıWalter white:

Akp gelmesinde gerekirse elma armut koyun cb koltuğuna en azından paramızı çalmaz.

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Haber YorumlarıAli İhsan Muradoğlu:

ya paralı adamlar bağırır bu kadar ruhsuz beyınsız adam olurmu ıhalelerden başkanın haberı olmaz mı karşında çocuk yok ha gerzek kendı paranı oylemı verıyorsun neymış şeyımın cumhuru olacak caaaaaattttt

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Haber YorumlarıMusa Mut:

Imamoglumum hoşuna gitmiştir verim gazı verim gazi

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Milletin ibresi tersine dönmüş , köy muhtarı olacak kapasite bile yok adam içinde bulunduğu duruma kendi bile sasiriyor

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Haber YorumlarıMerxas:

adamım benim ya ülkenin umudu İmamoğlu

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Arkadaşlar bu seçimde bizde rahat olun ! Erdoğan yürü baba

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