Beşiktaş'ta Tarihi Atmosferde Yeni Kafe Açıldı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Ortaköy'de özgün ve çağdaş bir konseptle tasarlanan Kethüda Kafe'yi vatandaşların hizmetine sunduğunu duyurdu. Glutensiz içeriklere sahip ürün alternatiflerinin de sunulduğu, çevresel duyarlılıkla tasarlanmış mekanda ziyaretçiler, tarihi bir atmosfer eşliğinde yeme içme deneyimi yaşayabilecek.

Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy'de yer alan Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı içerisinde, yapının tarihi dokusuna sadık kalınarak ve sürdürülebilir malzemelerle hayata geçirdiği Kethüda Kafe'yi hizmete açtı. Ortaköy'deki sosyal yaşam alanı; menüsünde klasik lezzetlerin yanı sıra, glutensiz ve katkısız ürün seçenekleriyle farklı beslenme tercihlerine hitap ediyor.

"BEŞİKTAŞ'IN KALBİNDE YEPYENİ BİR BULUŞMA NOKTASI"

Kafenin açılışı, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman tarafından duyuruldu. Şişman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" Beşiktaş'ın kalbinde yepyeni bir buluşma noktası; Kethüda Kafe. Asırlık taşların arasında, tarihle iç içe bir atmosfer sunan bu özel mekanı komşularımızın hizmetine açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun."

Tarihle modernliğin harmanlandığı Kethüda Kafe, Ortaköy'de hem yerli hem yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.