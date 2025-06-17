Beşiktaş'ta Tarihi Atmosferde Yeni Kafe Açıldı

Beşiktaş'ta Tarihi Atmosferde Yeni Kafe Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy'de sürdürülebilir malzemelerle tasarlanan Kethüda Kafe'yi açtı. Glutensiz ve katkısız ürün alternatifleri sunan kafe, tarihi bir atmosferde yeme içme deneyimi sunuyor.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Ortaköy'de özgün ve çağdaş bir konseptle tasarlanan Kethüda Kafe'yi vatandaşların hizmetine sunduğunu duyurdu. Glutensiz içeriklere sahip ürün alternatiflerinin de sunulduğu, çevresel duyarlılıkla tasarlanmış mekanda ziyaretçiler, tarihi bir atmosfer eşliğinde yeme içme deneyimi yaşayabilecek.

Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy'de yer alan Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı içerisinde, yapının tarihi dokusuna sadık kalınarak ve sürdürülebilir malzemelerle hayata geçirdiği Kethüda Kafe'yi hizmete açtı. Ortaköy'deki sosyal yaşam alanı; menüsünde klasik lezzetlerin yanı sıra, glutensiz ve katkısız ürün seçenekleriyle farklı beslenme tercihlerine hitap ediyor.

"BEŞİKTAŞ'IN KALBİNDE YEPYENİ BİR BULUŞMA NOKTASI"

Kafenin açılışı, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman tarafından duyuruldu. Şişman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" Beşiktaş'ın kalbinde yepyeni bir buluşma noktası; Kethüda Kafe. Asırlık taşların arasında, tarihle iç içe bir atmosfer sunan bu özel mekanı komşularımızın hizmetine açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun."

Tarihle modernliğin harmanlandığı Kethüda Kafe, Ortaköy'de hem yerli hem yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit

Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit
Rusya'dan umduklarını bulamadılar! İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke

İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke
Savaşı durdurması beklenen Trump ateşe benzin döküyor: İran'a saldırılar yavaşlamayacak

Savaşı durdurması beklenirken ateşe yine benzin döktü
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı

Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.