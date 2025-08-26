Beşiktaş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlanacak

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 103'üncü yılını ilçe genelinde coşkuyla kutlayacak.

30 Ağustos sabahı resmi törenle başlayacak program, Ortaköy'deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleştirilecek söyleşi ile devam edecek. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak söyleşide, tarihçi-yazar Naim Babüroğlu ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Büyük Taarruz'un tarihsel önemi ve Cumhuriyet'in geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Programın moderatörlüğünü Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur üstlenecek.

Ardından saat 18.00'de Dolmabahçe'den başlayıp Barbaros Meydanı'nda son bulacak Zafer Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşün hemen ardından saat 19.15'te ring araçları vatandaşları Barbaros Meydanı'ndan alarak Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'na ulaştıracak.

Kutlamalar, saat 20.30'da parkta kurulacak açık hava sinemasında 'Atatürk I | 1881 – 1919' filminin gösterimi ile tamamlanacak.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da etkinliklere katılarak vatandaşlarla birlikte 30 Ağustos coşkusuna ortak olacak.

30 AĞUSTOS PROGRAMI

"Söyleşi

"Büyük Taarruz'un 103. Yılı'nda Cumhuriyet'in Dünü, Bugünü, Yarını

"Yer: Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı

"Saat: 14.30 – 16.30

"Katılımcılar: Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu, Dr. Erol Mütercimler

"Moderatör: Can Uğur (Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü)

"Açılış Konuşması: Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman

"Kortej – Zafer Yürüyüşü

"Saat: 18.00

"Başlangıç: Dolmabahçe Sarayı

"Bitiş: Barbaros Meydanı

"Ring Araçları

"Saat: 19.15

"Güzergah: Barbaros Meydanı › Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

"Film Gösterimi (Açık Hava Sineması)

"Film: Atatürk I | 1881 – 1919

"Yer: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

"Saat: 20.30"