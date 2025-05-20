Beşiktaş'ta 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Festivali ve Yürüyüş

Beşiktaş'ta 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Festivali ve Yürüyüş
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Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda düzenlediği 'Gençlik Festivali' ile kutladı. Festivalde gençler eğlenceli etkinliklerle bayramın tadını çıkardı. Ayrıca, binlerce vatandaş Dolmabahçe'den Beşiktaş'a yürüyüş gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda düzenlenen 'Gençlik Festivali' ile kutladı. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalde gençler bayramın heyecanını yaşarken, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da etkinlik alanını ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Milli mücadelenin simgesi olan 19 Mayıs, gençlerin enerjisi ve katılımıyla Beşiktaş'ta kutlandı. Kutlamalar sabah saatlerinde Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Ardından saat 12.00 itibarıyla Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda Beşiktaş Belediyesi tarafından organize edilen 'Gençlik Festivali' ile kutlamalar devam etti. Festival kapsamında gençlere yönelik eğlenceli çark oyunları, tuval resim çalışmaları, langırt, DJ performansları ve carting yarış simülasyonu gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da festival alanına gelerek gençlerle birlikte voleybol oynadı, bayramlarını kutladı ve coşkularına ortak oldu.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan katılımcılardan Esin Sezgin, "Etkinlikleri gayet güzel bulduk, çocuklar da burada eğleniyor. Bugün 19 Mayıs; bizler için gururlu ve mutlu bir gün. İnşallah yüzyıllar boyunca bu etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum. Beşiktaş Belediyesi'ne de teşekkür ederiz" dedi.

Festival alanındaki gençlerden Eleysalsu Kocagöz ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bence gayet güzel bir organizasyon. Biz gençlerin vakit geçirebilmesi için çok güzel olmuş, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DOLMABAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A '19 MAYIS MUSTAFA KEMAL YÜRÜYÜŞÜ'

Akşam saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan binlerce vatandaş Dolmabahçe Sarayı'ndan Beşiktaş'a '19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü' gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen kortejin en önünde marşlara eşlik ederek vatandaşlarla birlikte Beşiktaş'a yürüdü.

Barbaros Meydanı'nda toplanan vatandaşlar hep bir ağızdan İBB Türk Halk Müziği Topluluğu'nun seslendirdiği türkülere eşlik etti. İBB Türk Halk Müziği Topluluğu konserinin ardından İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutladı ve meydanın gençler dolu olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Daha sonra sahne alan müzik grubu Redd sevilen parçalarıyla bayramın coşkusuna eşlik etti.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da sosyal medya hesaplarında bütün komşularının bayramını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs'ta bağımsızlık meşalemizin yakıldığı günün coşkusuyla, Mustafa Kemal Yürüyüşü'nde bir araya geldik. Cumhuriyet ilelebet."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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