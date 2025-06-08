Başkan Vekili Rasim Şişman'dan Huzurevi Ziyareti

Başkan Vekili Rasim Şişman'dan Huzurevi Ziyareti
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Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, Kurban Bayramı'nda Etiler Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlı bireylerle sohbet etti ve onların taleplerini dinledi. Şişman, huzurevi sakinlerine bayram tebriği ile birlikte keyifli anlar yaşattı.

BEŞİKTAŞ Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, Kurban Bayramı dolayısıyla Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Şişman, huzurevi sakinleri ile sohbet etti; talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Huzurevi sakinleri, Başkan Vekili Şişman'a çiçeklerle süslenmiş bir pano hediye etti. Şişman, "Hem bayramınızı kutlamak hem de sizlerle sohbet edip deneyimlerinizi dinlemek için bugün buradayım" dedi. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Şişman, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Varlıklarıyla Beşiktaş'ımıza değer katan büyüklerimizi Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadık. Bayramlaştık, keyifli sohbetlerine eşlik ettik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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