Beşiktaş Belediyesi'nden YKS Tercih Dönemi İçin Ücretsiz Danışmanlık

Beşiktaş Belediyesi'nden YKS Tercih Dönemi İçin Ücretsiz Danışmanlık
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Beşiktaş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak. 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında Beşiktaş Akademi'de rehber öğretmenler eşliğinde destek verilecek.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonrası tercih yapacak öğrenciler için Beşiktaş Akademi'de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, bu önemli dönemeçte öğrencilerin yalnız olmadığını, her adımda yanlarında olduklarını belirtti.

Beşiktaş Belediyesi, Yks'ye giren öğrencilere Beşiktaş Akademi'de alanında uzman rehber öğretmenler eşliğinde 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında, hafta içi her gün 09.00–16.30 saatlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman yaptığı açıklamada, tercih döneminde desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili genç kardeşlerim, uzun ve yorucu bir yolculuğun sonuna geldiniz. Sınav sonuçlarının hepiniz için hayırlı olmasını diliyor; bu süreçte gösterdiğiniz azim, sabır ve emek için her birinizi yürekten kutluyorum. Sınav süreci geride kaldı, ancak şimdi en az onun kadar önemli bir aşama başlıyor: Tercih dönemi. Sizler, hayalini kurduğunuz geleceğe bir adım daha yaklaşırken, Beşiktaş Belediyesi olarak bu süreçte de yanınızdayız. YKS tercih döneminde desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimize Beşiktaş Akademi'de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Karar verme sürecinizde size en uygun yolu birlikte belirlemek üzere rehber öğretmenlerimizle yanınızda olacağız. Şimdiden gönlünüzden geçen her şeyin gerçekleşmesini diliyor, yolunuzun açık olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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