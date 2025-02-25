Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü

CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gösterilen Beşiktaş Belediyesi'nde temizlik, park ve bahçeler, veteriner işleri ve fen işleri birimlerinde çalışan işçiler, maaşlarının aylarca gecikmesi nedeniyle iş bıraktı. Görev yerlerine giden işçiler, iş kıyafetlerini giydi ancak mesaiye başlamadı.

SOKAKLAR ÇÖP DAĞLARINA DÖNDÜ

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakan işçiler çöpleri toplamayınca sokaklarda yine bilindik manzaralar görüldü. İlçenin en önemli noktaları Ortaköy'de çöp yığınları oluştu.

VATANDAŞLAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Çöplerin konteynerlerden taştığı vatandaş kamerasına yansırken işçilerin mağduriyetinin ne zaman giderileceğine dair belediyeden bir açıklama gelmedi. Mahalle sakinleri, kötü koku ve hastalık yayılma riski nedeniyle oluşan çöp yığınlarına tepki gösterdi.