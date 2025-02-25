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Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü

Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü
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Beşiktaş Belediyesi'nin temizlik, park ve bahçeler, veteriner işleri ve fen işleri birimlerinde çalışan işçiler, maaşlarının aylarca gecikmesi nedeniyle grev kararı aldı. Eylem nedeniyle çöplerin toplanmadığı ilçede yine bilindik manzaralar ortaya çıktı.

CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gösterilen Beşiktaş Belediyesi'nde temizlik, park ve bahçeler, veteriner işleri ve fen işleri birimlerinde çalışan işçiler, maaşlarının aylarca gecikmesi nedeniyle iş bıraktı. Görev yerlerine giden işçiler, iş kıyafetlerini giydi ancak mesaiye başlamadı.

Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü

SOKAKLAR ÇÖP DAĞLARINA DÖNDÜ

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakan işçiler çöpleri toplamayınca sokaklarda yine bilindik manzaralar görüldü. İlçenin en önemli noktaları Ortaköy'de çöp yığınları oluştu.

Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı, sokaklar çöp dağlarına döndü

VATANDAŞLAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Çöplerin konteynerlerden taştığı vatandaş kamerasına yansırken işçilerin mağduriyetinin ne zaman giderileceğine dair belediyeden bir açıklama gelmedi. Mahalle sakinleri, kötü koku ve hastalık yayılma riski nedeniyle oluşan çöp yığınlarına tepki gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp nin chp li belediyelere odenek yapmayarak halka yasattigi zulumdur bu sirf halk akp ye oy vermedi tariakt cematlere paea aktaramadi diye bunu yapiyor istanbul belediyesi uzerinden vakif adi altinda yasattigi tarikatlar cemaatler ac kaldi faturasinida yakayi siyasal islama oy vererek iktidaea tasitan secmene odetiyorlar beni buraya tasidiysan sonsuzakadar burda tutmalisin demek istiyorlar

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

ne var bunda chp çöpte 1 no.

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Haber YorumlarıAli Osman Tok Gönül:

İşçinin en doğal hakkıdır grev yapmak. Birileri gibi işçinin üzerine gaz , mazot, biber gazı sıkmıyorlar . Şimdi makarnacılar üşüşür işte şu bu çöp.... Makarnacılar, hişt makarnacılar. Yol, sokak, iki günde temizlenir SİZİN İCİNİZDEKİ PİSLİK NASIL TEMİZLENECEK ... Tabi onu da ahirette Allah temizleyecek, hesap sorarak.

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Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

Samancılar . İşte sizin yönetim şekliniz :))

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Haber YorumlarıMGk:

Chp sadece mazeret üretir çalışmak yapmak hizmet gibi kötü huyları yoktur...

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Bu haberler hep İstanbulu gösteriyor niye İmamoğlunun elinde diye,?? Boş boş ne yaparsan yapın İmamoğlu seviliyor geleceğin Cumhurbaşkanı... dağılın şimdi

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