Beşiktaş Belediyesi Deprem Sonrası Hizmette Bulundu

BEŞİKTAŞ Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, dün öğle saatlerinde İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Beşiktaş İlçe Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte AYÖM'de süreci takip etti. Şişman daha sonra Aykut Barka Parkı'nda toplanan vatandaşları ziyaret etti.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Depremin hemen ardından süreci yakından takip etmek üzere AYÖM'de Kaymakamımız Oğuzhan Bingöl ile bir araya geldik. Aykut Barka Deprem Parkı'nda toplanan komşularımızla buluşarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, ihtiyaçlarını karşıladık. Her türlü acil durumda Çözüm Merkezimiz veya sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Tüm komşularımıza bir kez daha geçmiş olsun."

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da gerçekleşen depremin ardından çorba, kek ve meyve suyu ikram ettiğini duyurdu. Birçok noktada gerçekleşen ikramlar, geceyi dışarıda geçiren komşular için sabah saatlerine kadar devam etti. Öte yandan ücretsiz çay ikramı yapılan Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş Kafeler de 24 saat açık olacak şekilde hizmet verdi.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, ilçedeki diğer toplanma alanlarını da ziyaret ederek komşularla bir araya geldi.