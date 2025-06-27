Beşiktaş'ta Ücretsiz Atölye Programları Yaz Boyunca Devam Edecek

Beşiktaş'ta Ücretsiz Atölye Programları Yaz Boyunca Devam Edecek
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Beşiktaş Belediyesi, 30 Haziran'da başlayacak yaz atölye programlarıyla çocuklar ve yetişkinlere çeşitli etkinlikler sunuyor. Atölyeler, kişisel gelişim ve eğlenceyi bir arada sunma amacıyla hazırlandı.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar ve yetişkinleri Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nde düzenleyeceği atölye programlarına bekliyor. Etkinlikler, 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 29 Temmuz Salı günü sona erecek.

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl da yaz dönemine özel içeriklerle dolu bir atölye takvimi hazırladı. Katılımcılara keyifli zaman geçirme ve kişisel gelişimlerine katkı sunma imkanı sağlayan bu programlar; yalnızca eğlenceyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda duygusal farkındalık, iletişim becerileri, geri dönüşüm bilinci ve paylaşma kültürü gibi birçok önemli konuyu da kapsıyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan atölyeler, 30 Haziran- 29 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Program, 6-8 yaş grubu çocuklara yönelik 'Yaratıcı Drama ile İletişim Etkileşim Oyunları' ile başlayacak, ebeveynler için hazırlanan 'Kardeş Kıskançlığı ve Rekabetle Baş Etme' atölyesiyle tamamlanacak.

PROGRAM DETAYLARI

30 Haziran Pazartesi / 10.30-12.00 – Yaratıcı Drama ile İletişim Etkileşim Oyunları (6-8 Yaş)

Atölye süresince yaratıcı drama ile sözel, bedensel ve yazınsal iletişim uygulamalarının yanı sıra oyunlar eşliğinde eğlenceli vakit geçirilecek.

1 Temmuz Salı / 10.30-12.00 – Atık Materyallerle Robot Yapımı (7-9 Yaş)

Katılımcılar, ellerindeki atık materyalleri yaratıcılıklarıyla robota dönüştürerek hem eğlenecek hem de geri dönüşümün önemini keşfedecek.

2 Temmuz Çarşamba / 10.30-13.00 – Minik Adımlarla Yaz Maskesi (6-8 Yaş)

Yaratıcı drama tekniğiyle oyunlar oynanarak renkler ve desenler eşliğinde yaz maskeleri tasarlanacak.

4 Temmuz Cuma / 10.30-12.00 – Uçurtma Atölyesi (5-8 Yaş)

İnce motor becerilerini geliştirme, renkleri tanıma ve desen oluşturma çalışmalarıyla uçurtma tasarımı yapılacak. Etkinliğin sonunda dilekler gökyüzüne bırakılacak.

4 Temmuz Cuma / 14.00-16.00 – Hayır Diyebilmek Atölyesi (18+ Yetişkinler)

Atölye kapsamında 'Sınır Koyma Sanatı ve İletişimde Kendini Koruma' konusu işlenecek. 'Hayır' diyememe nedenleri keşfedilecek; suçluluk hissetmeden, net ve kararlı bir şekilde sınır çizebilmenin yolları deneyimlenecek. Psikoeğitim, yaratıcı etkinlikler, grup paylaşımları ve uygulamalı çalışmalarla desteklenecek.

7 Temmuz Pazartesi / 14.00-16.00 – Sözsüz Konuşmalar Atölyesi (18+ Yetişkinler)

Beden dili, yüz ifadesi, duruş, el hareketleri ve ses tonu gibi sözsüz iletişim unsurları üzerinden kelimelerin ötesinde kurulan iletişim birlikte keşfedilecek.

9 Temmuz Çarşamba / 13.00-14.30 – Anne- Çocuk Kil Atölyesi (3-5 Yaş Arası Çocuklar ve Anneleri)

Birlikte üretme, dokunma ve paylaşma süreçleriyle hem duygular hem de sevgiler şekillendirilecek; etkileşimli ve eğlenceli bir bağ kurulacak.

11 Temmuz Cuma / 13.00-14.30 – Limonata Yapımı (3-5 Yaş)

Kokular ve hisler eşliğinde oynanan oyunlar aracılığıyla sorumluluk alma, paylaşma, sıra bekleme, sabretme ve kendine güven gibi beceriler

desteklenecek. Küçük görevlerin tamamlanmasıyla ortaya çıkan ürünün verdiği gururla keyifli bir keşif süreci yaşanacak.

22 Temmuz Salı / 14.00-16.00 – Duygusal Zeka Atölyesi (18+ Yetişkinler)

Duyguların tanınması, bireyin kendisiyle ve başkalarıyla kurduğu bağı anlamlı ve güçlü hale getirme yolları ele alınacak. Grup oyunları, yaratıcı drama uygulamaları ve günlük yaşamdan örneklerle iç görü kazandırılacak.

29 Temmuz Salı / 14.00-16.00 – Kardeş Kıskançlığı ve Rekabetle Baş Etme Atölyesi (18+ Yetişkinler)

Kardeş kıskançlığı, çatışma ve rekabet gibi doğal duyguların yönetilmesi, ebeveynlerin çocuklar arasındaki ilişkilere dair daha bilinçli ve destekleyici yaklaşım geliştirmesi hedeflenecek. Duygusal farkındalık egzersizleri, yaratıcı grup çalışmaları, psikoeğitim ve vaka örnekleriyle zenginleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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