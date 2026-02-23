Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 16'ncı duruşması sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 16'ncı duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan tutuksuz sanık İsmail Yalçın, 2019'dan bu yana Beşiktaş Belediyesinde Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

Kendisine yöneltilen suçlamaların somut delilden yoksun olduğunu savunan Yalçın, "Hiçbir firmayla tanışıklığım, görüşmem, ticari ya da şahsi bağım yoktur. Banka hesaplarımda tek bir kuruş artış yoktur. Tarafım ihale yetkilisi, komisyon başkanı değildir. Görevim sadece sisteme yüklenen evrakların kontrolünü yapmaktır. Ben, ihale sonucunu belirleyen hiçbir karara katılmadım." dedi.

Sanıklardan Uğur Uçak, Rıza Akpolat'ın şoförlüğünü yaptığını belirterek, "Ast üst ilişkisinde işlerimi yaptım. Akpolat'ın avukatları beni tehdit etti. Savcılıkta ilk ifademi bu baskıyla verdim ve hiçbir bildiğimi söylemedim. Özel avukatım bana suçlamaları anlattı, bildiklerimi öyle anlattım. Benim alnım açık. Bildiğim gerçekleri söyledim ve hiç yalan beyanda bulunmadım. Hiç mal temin etmediğim gibi 6-7 ay maaşımı alamadım, mağdur edildim." savunmasını yaptı.

Tutuksuz sanık Zafer Ozan Ay, iddianamede varmış gibi kurgulandığını ancak ihale birimi personelinin yaklaşık maliyet bilgisinin ihale sonucuna doğrudan bir etkisinin olmadığını öne sürdü.

Tutuklanıncaya kadar herhangi bir görgüsünün, şüphelendiği bir şeyin olmadığını, olması halinde imza atmayacağını, arkadaşlarına da attırmayacağını savunan Ay, "Mal varlığımda artış da olmamıştır, aksine avukat tutma sürecinde aracımızı da satmak zorunda kaldık. Menfaat değil, kaybım söz konusu olmuştur." beyanında bulundu.

En büyük ihalelere belli başlı firmaların katıldığını, bu durumun bütün başkanlıklarda olduğunu belirten Ay, bunun yazılı olmayan bir kural olduğunu kaydetti.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat, iddianameye konu taşınmazın eniştesi olan sanık Burak Kangal'a ait olduğunu savunarak, "Buranın Rıza Akpolat'la ilgisi yoktur. Bu eylem kapsamında tek hareketim emlakçıyla görüşmek ve eve gitmek. Kız kardeşimle eniştemin satın alacağı eve bakmam kadar hayatın doğal akışına uygun bir şey olamaz sanırım. Benim, eniştemin ya da kardeşlerimin eşimin mal varlığını akladığı iddiasını kabul etmem mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Davaya konu ve kardeşinin üstüne olan taşınmazın Akpolat ile evlenmeden önce alındığını kaydeden Akpolat, kendisinin ya da kardeşinin, Rıza Akpolat'ın mal varlığını akladığına ilişkin iddiayı kabul etmesinin mümkün olmadığını savundu.

Akpolat, mal varlıklarını evliliği öncesinde ve kendi kazanımlarıyla yaptığını söyleyerek, "Aile bağlarımızın bu denli sorgulanması ve suç unsuru olarak kabul edilmesini anlamlandıramıyorum. Ne eşimin mal varlığını aklamak için kurduğu herhangi bir sistem vardır ne de ben herhangi bir kimseyi bu sisteme dahil etmişimdir. Böyle bir sistem yoktur. Gerçek bir gün çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Özden Ataş, Türkan Dururel ve Volkan Dağdeviren'in de savunmaları alındı.

Salonda hazır bulunan tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısına görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ile "ev hapsi" şeklindeki adli kontrolü olanların tedbirlerinin devamını, "imza atmak" şeklindeki tüm adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasını istedi.

Sanıkların mal varlığı değerlerinin üzerindeki tedbirler ile blokenin de kaldırılmasını isteyen savcı, tutuklu 24 sanığın bu hallerinin devamını talep etti.

Daha sonra duruşmada bazı tutuklu sanık avukatlarının talepleri dinlendi.

Duruşma, avukatların taleplerinin alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.