Beşiktaş Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şüpheli Tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yapılan alımlarda usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma, kamu zararı ve sahte belgelerle dolandırıcılık suçlarına yönelik tespitler üzerine açıldı.

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce 2019'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları İstanbul Adliyesinde savcılık işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın babası İsmet Abacı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Beşiktaş Belediyesi çalışanları Görkem Kızılkaynak, İsmail Yalçın ve Şazime Sena Çelik ile firma sahibi Hakan Ateş, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

Başsavcılıkça, soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in işi alma yeterliliği olmayan paravan firma üzerine işi aldıkları ve birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıklarına ilişkin tespitler yapılmıştı.

Tespitler üzerine, aralarında Mehmet Mandacı ve Rıza Can Özdemir'in de bulunduğu 2'si tutuklu 11 şüpheliden 9'u hakkında "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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