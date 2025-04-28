Beşiktaş'ta Kentsel Dönüşüm Başlıyor: Mehtap Apartmanı Yıkıldı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, semtin tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak yaşlanan yapı stoklarını depreme dirençli binalara dönüştürme çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Beşiktaş Belediyesi İmar A.Ş. kentsel dönüşüm sürecindeki üçüncü projesine Akat Mahallesi'nde bulunan Mehtap Apartmanı'nın yıkımını gerçekleştirerek başladı.

Yıkım çalışmalarına katılan Beşiktaş Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oylum Işık, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Akatlar'da, üçüncü projemiz olan Mehtap Apartmanı'nın yıkımını gerçekleştiriyoruz. En kısa sürede yapım ruhsatını alarak inşaat sürecine başlayacak, kat maliklerinin güvenli konutlarına kavuşmaları için tüm gücümüzle çalışacağız."

1976 yılından bu yana Mehtap Apartmanı'nda yaşayan kat maliklerinden Birgül Dündar, binanın artık çok yaşlandığını belirterek, "Kentsel dönüşüm süreciyle güvenli bir binaya kavuşacağımız için mutluyuz. Beşiktaş Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kat maliklerinden Tahsin Oral da binalarının inşa edildiği dönemin koşullarına dikkat çekerek, "Artık yenilenmesi gereken bir yapıdaydık. Beşiktaş Belediyesi sürecin her aşamasında bize cesaret verdi" diye konuştu.

Bina sakinlerinden Derya Oral da bina önünde bulunan ağaçların zarar görmemesi için Beşiktaş Belediyesi tarafından gösterilen özen nedeniyle teşekkür etti.

Sinan Demircioğlu ise "Bu süreç boyunca Beşiktaş Belediyesi İmar A.Ş. her zaman yanımızda oldu" dedi.

Mehtap Apartmanı sakinleri arasında yer alan ünlü yazar ve sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, yıkım süreciyle ilgili olarak "Bu süreç gerekiyordu ve iyi oldu. İnşallah yerine çok daha iyi bir bina yapılacak" diye konuştu.