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Yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı

Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

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Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen ve 40 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 31 kişi hakkında tutuklama istendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş ise serbest bırakıldı.

Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 şüpheli, sabah 09.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

AKPOLAT'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 31 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması talep edildi.

BAKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ SERBEST KALDI

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş hakkında verilen karar da belli oldu. Aktaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Aktaş'ın yöneticisi olduğu Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ A.Ş.; kafe işletmeciliği, kültür merkezi, sanat galerileri işletmeciliği, organizasyon, catering hizmetleri, reklam panoları işletmeciliği, otopark işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

"KARDEŞİM DE OLSA YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIŞSA GEREĞİNİN YAPILMASI LAZIM"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kardeşinin gözaltına alındığı gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz."

Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

akp lileri bırakırlar

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

al işte akape bu ülkenin beka sorunudur !!!

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıVlkn Shn:

Hiç akp Li hırsızlık la suçlanamaz hiçbir suçla suçlanamaz çalsa bile görülse bile suçlanmaz

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Haber YorumlarıMurat Bahar:

Pudra şekeri

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Haber Yorumları????? ???????:

hepside düzgün giyimli takım elbiseli kravatlı hırsız amk

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Adaletin bittiği yerdeyiz

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Haber YorumlarıMerxas:

tiplere bak ya haram yedikleri nasıl da belli.

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