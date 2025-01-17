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Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
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Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

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Partisinin 3 saat süren MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturmaya ilişkin kullandığı, "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede" sözlerine yanıt verdi. Tutuklanan Rıza Akpolat'ı ziyaret edeceğini belirten Özel, "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde katıldı.

"TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturma üzerinden ana muhalefet partisi CHP'ye yüklendi ve, "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlanmalarının bir sebebi de işte bu hakikattir." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ: BU SAVAŞ İLANINI KABUL EDİYORUZ

Partisinin 3 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Özel, "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" ifadesini kullandı.

Özel'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Bu düpedüz savaş ilanıdır. Kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı, siyaset çerçevesi içinde saygı diliyle ne kadar cevap verebiliriz emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz. Cumhur İttifakı, bizden alacağı yanıttan pek memnun olmayacak. O sandık milletin önüne 2025'te gelecek. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da onlar da yargı önünde hesap verecekler. Bir protesto değil, iktidara gelme sürecinden bahsediyorum.

"BUNLARI DAHA FAZLA KOLTUKLARINDA OTURTMAK BU ÜLKEYE KÖTÜLÜKTÜR"

İktidarı devretmeye hazırlansınlar. Turpların büyüğü heybede demek ne demek? Dün benim başkanım tutuklandı. Daha büyük şeyler olduğunu söylüyor. Ne var bilmediğimiz? Bu devlet devlet gibi işlemiyor demektir bu. Bu da suç. İstihbarat varsa, suç varsa ve saklanıyorsa bu da suç. Tüm seçilmişlerimiz burada, bir süreç yönetimiyle bir karar alınacak. Bir miting ya da yürüyüşten bahsetmiyorum, iktidarın devralınması sürecinden bahsediyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bunları daha fazla koltuklarında oturtmak bu ülkeye kötülüktür."

Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıGame Taxi:

Kırmızı kartını göstersene dingil

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Haber YorumlarıFA null:

kes tereyağı

Yorum Beğen57
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Haber YorumlarıVEFA:

Davanızda sonuna kadar haklısınız, ülkenin her bakımdan acınası hali apaçık ortada. Ama bu millet siyasetçide korkak adam sevmez, HAKLI İNSAN CESUR OLUR. KORKMAYIN ÜSTÜNE ÜSTÜNE GİDİN, ÇARPIK, ADALETSİZ HER DÜZENLEME VE UYGULAMANIN. BU MİLLET SİZİNLE BİR UMUT BULSUN,!

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Savaş ilanımı. Bu kadar telaş ettiğine göre demekki cumhurbaşkanı haklı. Savaş mavaş derken kendini ele verdin Özel efendi

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Eveeeet adamim evet şimdi sira sende hukumette yolsuzluk varsa mikrafon ile bize şikayet etme Reis gibi yargıyı harekete geçir bir zahmet... Dürüst olsun herkez enflasyon da olmaz

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Haber YorumlarıNur Zo:

Kötüyü öveceğine sahib çıkacağına yaptığını tasvip etme puan al,sense halen geri vites’de sin hiç bir yere varamazsın böyle

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Haber YorumlarıRasim Karakaya:

Tutmayın küçük enişteyi, salın gitsin

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Haber YorumlarıGürsel:

CHP’de yine kötü üslup yazık ya şu parti hiçbir zaman düzelmeyecek mi biraz yapıcı olun yanlışlara yanlış doğrulara doğru deyin size göre her şeyi yanlış sizden hiçbir şey olmaz Türk milleti zaten bir şey beklemiyor

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Haber YorumlarıMuammer Top:

aynen

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Haber YorumlarıFurkan inci:

kaç senedir her seçimi kaybettiniz Savaş ilanını kabul ediyorsunuz korkmamız mı lazım Anlamadım komik

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