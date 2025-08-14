Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada iddianame hazırlandı

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce 2019'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören", 3'ü tutuklu 8 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, 25 Şubat'ta başsavcılığa ihbarda bulunan M.G'nin, 2019 yılında Beşiktaş Belediyesi Kültür İşleri ve Sosyal İşler Müdürü şüpheli Mehmet Mandacı ile görüştüğünü, 29 Ekim törenleri için istenilen malzemeleri belediyeye gönderdiğini, ödemenin ÖMK Taşımacılık isimli firma tarafından yapıldığını ve belediyeden doğrudan temin yoluyla iş almadığını bildirdiği, Mandacı ile yaptığı mesajları, para gönderme dekontlarını da sunması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, Beşiktaş Belediyesi'nden "ÖMK Taşımacılık Hakan Ateş" isimli şahıs firmasının aldığı iş ve ihalelerin istenildiği ve adı geçen firmanın doğrudan temin yoluyla bir iş aldığının tespit edildiği belirtildi.

Teknik şartnamenin şüpheli Mehmet Mandacı ve Sena Ayata tarafından hazırlandığı bildirilen iddianamede, 24 Ekim 2019'da eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat oluruyla piyasa araştırması, kontrol ve kabul komisyonlarının oluşturulduğu ve aralarında ÖMK Taşımacılık Hakan Ateş isimli firmanın da bulunduğu üç firmadan yaklaşık maliyet, fiyat teklifi alındığı aktarıldı.

ÖMK Taşımacılık'ın 84 bin 100 lira, artı KDV ile en uygun teklifi verdiği ve işi aldığı kaydedilen iddianamede, "Firma sahibi şüpheli Hakan Ateş'in 05 Kasım 2019 tarihinde Beşiktaş Belediyesine 84 bin 100 lira artı KDV olarak 99 bin 238 liralık fatura kestiği, 12 Aralık 2019 tarihinde Ateş'in hesabına Beşiktaş Belediyesi tarafından 98 bin 440 liranın gönderildiği görülmüştür. 28 Ekim 2019 tarihinde mal kabul tutanağı düzenlendiği şüpheli Mehmet Mandacı'nın onay verdiği, satın alma talep formunda yer alan ürün sayısı ile teknik şartnamede yer alan ürün sayısının aynı olmadığı, ürünlerin eksik olmasına rağmen şüpheliler Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata tarafından kabul yapıldığı anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, söz konusu firmanın belediyeye sunduğu evraklar ve ticaret sicil kayıtları incelendiğinde, faaliyet alanı şehirler arası yük taşımacılığıyken, 30 Ekim 2019'da verilen dilekçe ile faaliyet alanına gösteri ile etkinlik organizasyonu eklendiği ve doğrudan temine teklif verme yeterliliği bulunmayan firmanın işi aldıktan sonra faaliyet alanının değiştirildiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

Teklif alınan diğer firmaların yetkililerinin de ifadeleri alındığı kaydedilen iddianamede, İ** B**** Ç******* isimli firmanın yetkilisi B.Ç. ile şüpheli Rıza Can Özdemir arasında akrabalık olduğu belirtildi.

"İhale süreci en başından beri organize edildi"

İddianamede, Alican Abacı'nın organizesinde Mehmet Mandacı ve o dönem kamu görevi olmayan Rıza Can Özdemir'in, belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapacağı kutlamalarda kullanılacak malzemelerin doğrudan alım işiyle ilgili süreci başından beri organize ettikleri, Özdemir'in akraba ve arkadaşına ait iki firmadan teklif aldırdığına ilişkin tespitlere yer verildi.

Şüpheliler Hakan Ateş ile Özdemir'in arasında yakın dostluk olduğu belirtilen iddianamede, "Şüpheli Rıza'nın Hakan'a ait firmanın faaliyet kapsamında girmemesine rağmen doğrudan alım işine soktukları ve işi aldırdıkları, sonrasında usulsüzlük fark edilince şirketin faaliyet alında tadil yaptırıp faaliyet alanına organizasyon işinin eklendiği ve belediye sürecini tamamıyla Özdemir'in yürüttüğü" kaydedildi.

İddianamede, "Hakan Ateş'in alınan işten dahi haberi olmadığı, nitekim savcılığımızda alınan ifadesinde işin konusunu dahi bilmediği, evraklardaki imzanın kendisine ait olmadığı, faturaların Rıza Can tarafından doldurulduğu tevil yollu ikrarından anlaşılmıştır. Rıza Can Özdemir'in kendi numarasının irtibat numarası olarak belediyeye bıraktığı dikkate alındığında Hakan Ateş'in süreçte aktif rol almadığı, firmasının kullandırdığı görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

İddianamede ayrıca, "Şüpheliler Alican Abacı, İsmet Abacı, Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın birlikte hareket ederek Beşiktaş Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün 29 Ekim kapsamında yapacağı etkinlik nedeniyle doğrudan temin yoluyla yaptığı hizmet alımı işini organize ettikleri, işi alma yeterliliğine sahip olmayan firmayı işe soktukları, bu hususu Rıza Can'ın yerine getirdiği, gerçekte alınan malzemelerin eksik olmasına rağmen mal kabul aşamasında teknik şartnameye uygun olarak tam gösterilmesi, geri planda Abacı'nın babası üzerine firmaya gerçeğe aykırı faturalar kesilerek usulsüzlükleri gizlemeye çalıştıkları bu nedenle şüphelilerin en baştan itibaren kasıtlarının Beşiktaş Belediyesini zarara uğratmak ve kendilerine kazanç sağlamak olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Ceza istemi

İddianamede, şüpheliler Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Abacı'nın babası İsmet Abacı ve Hakan Ateş hakkında, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık, süpheliler Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata'nın ise "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in, işi alma yeterliliği olmayan paravan firma üzerine işi aldıkları ve birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2'si tutuklu 11 şüpheliden 9'u hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden Mehmet Mandacı, Rıza Can Özdemir ve Alican Abacı'nın babası İsmet Abacı tutuklanırken, Beşiktaş Belediyesi çalışanları Görkem Kızılkaynak, İsmail Yalçın ve Şazime Sena Çelik ile firma sahibi Hakan Ateş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.