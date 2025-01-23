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Beşiktaş Belediyesi başkan vekilliğine Rasim Şişman seçildi

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından bugün toplanan Beşiktaş Belediye Meclisi, tek aday olan en genç meclis üyesi ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Rasim Şişman'ı Beşiktaş Belediye Başkan Vekili olarak seçti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, rüşvet operasyonu kapsamında 17 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Akpolat, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. İstanbul Valiliği de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine gelecek başkan vekilinin belediye meclisinde seçileceğini duyurmuştu.

Beşiktaş Belediye Meclisi, tek aday olan en genç meclis üyesi ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Rasim Şişman'ı Beşiktaş Belediye Başkan Vekili olarak seçti. Şişman, 26 oy ve meclis çoğunluğuyla göreve getirildi.

ÖMER RASİM ŞİŞMAN KİMDİR?

1991 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Şişman, ilk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü ise dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde yüksek lisans yapan Şişman, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığını da yürütüyor.

Şişman uzun yıllar boyunca CHP'de çeşitli görevlerde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş'tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçilen Şişman, ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevini sürdürüyor.

Beşiktaş Belediyesi başkan vekilliğine Rasim Şişman seçildi
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökhan Memiş:

kayyum olmaması güzel. keşke hep böyle olsa.

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