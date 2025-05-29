Beşiktaş Belediyesi Başkanı Vekili Rasim Şişman, Konaklar Semt Pazarı'nı Ziyaret Etti

BEŞİKTAŞ Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, ilçedeki saha çalışmaları kapsamında Konaklar Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar tezgahlarını tek tek gezen Rasim Şişman, hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman Konaklar Semt Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Pazar alanında yapılan incelemeler sırasında Beşiktaş Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin yürüttüğü denetim sürecini de yerinde takip eden Rasim Şişman, halkın güvenli, düzenli ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapmasının belediye açısından öncelikli olduğunu vurguladı. Esnafın dile getirdiği ulaşım, altyapı ve çalışma koşullarına ilişkin sorunları dikkatlice dinleyen Şişman, Beşiktaş'ta ambulans ve itfaiyenin erişemeyeceği hiçbir sokağın olamayacağını ifade etti.

'DAYANIŞMAYLA ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Şişman, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pazar esnafımızı ziyaret ettik, komşularımızla bir araya geldik. Tüm vatandaşlarımızın en büyük derdi geçim kaygısı. Beşiktaş'ımızda dayanışmamızla zorlukların üstesinden geleceğiz."