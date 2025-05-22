Beşiktaş Çarşısı için Kentsel Tasarım Komisyonu Kuruluyor

Beşiktaş Çarşısı için Kentsel Tasarım Komisyonu Kuruluyor
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Beşiktaş Belediyesi, çarşının daha estetik ve erişilebilir hale getirilmesi için esnaf ve bölge sakinlerinden oluşan bir Kentsel Tasarım Komisyonu kurdu. Başkan Vekili Rasim Şişman, esnafın önerilerinin dikkate alınacağını belirtti.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, İstanbul'un merkezi ve simgesel noktalarından biri olan Beşiktaş Çarşısı'nı daha estetik, erişilebilir ve konforlu bir hale getirmek amacıyla çarşıda faaliyet gösteren esnaf ve bölge sakini komşulardan oluşacak bir 'Kentsel Tasarım Komisyonu' kurduğunu duyurdu. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, yürütülecek yenileme çalışmalarında esnafın yaşadığı olası mağduriyetlerin ve önerilerinin dikkate alınacağını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "Beşiktaş'ımızın işgaliye sorununu çözüyoruz. Seçilmiş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın öncülüğünde başlatılan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Komşularımızın rahatlıkla vakit geçirebildiği bir Beşiktaş için esnafımızla iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Çarşısı'nda dönüşüm çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Belediyesi, projeyi sadece fiziksel değil, sosyal yönden de dönüştürücü bir anlayışla ele aldığını bildirdi.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ ESNAF VE KOMŞULARIMIZ'

Rasim Şişman, "Yangın anında itfaiyenin ve ambulansların rahatça müdahale edebileceği, yaş almış büyüklerimizin ve engelli komşularımızın özgürce dolaşabileceği bir Beşiktaş Çarşısı yaratmak artık bir zorunluluk. Bu konuda en büyük destekçimiz yine esnafımız ve Beşiktaşlı komşularımız oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi sırada ikinci adım var. Bu da kentsel tasarım meselesi. Bu süreci yürütürken yaşanmış olası mağduriyetleri ya da iyileştirme önerilerini değerlendirmek üzere bir komisyon kuruyoruz. İnsanların güvende, mutlu, huzurlu ve keyifle vakit geçireceği bir Beşiktaş Çarşısı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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