CHP'den Özel'e bir mektup daha! 4 önerileri var

CHP'li belediyelere yönelik hazırlanan iddianamelerin ardından farklı dönemlerde görev yapmış 16 CHP'li milletvekili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ortak bir mektup yayımlayarak, parti içinde bağımsız bir inceleme mekanizması kurulmasını talep etti.

ÖZGÜR ÖZEL'E DÖRT ÖNERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianamelerle CHP'nin kurumsal kimliğinin hedef alındığının belirtildiği mektupta Özgür Özel'e çağrıda bulunuldu.

Özgür Özel'e yöneltilen dört öneri ise şöyle sıralandı:

"1- Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.

2- Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.

3- Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.

4- Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır.

"CHP'Yİ KİRLETMEYE KALKIŞAN HERKES HAK ETTİĞİ YANITI ALACAKTIR"

Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yüz akıdır."

İMZALAYANLAR

Ali Akyıldız – 25-26. Dönem Sivas MV

Ali Özcan – 25-26. Dönem İstanbul MV

Ali Özgündüz – 24. Dönem İstanbul MV

Ali Şeker – 25-26-27. Dönem İstanbul MV

Atila Sertel – 26-27. Dönem İzmir MV

Feramüz Şahin – 22. Dönem Tokat MV

Gaye Usluer – 25-26. Dönem Eskişehir MV

Kemal Zeybek – 25-26-27. Dönem Samsun MV

Mehmet Tüm – 25-26. Dönem Balıkesir MV

Müslim Sarı – 24. Dönem İstanbul MV

Nihat Yeşil – 25-26-27. Dönem Ankara MV

Servet Ünsal – 27. Dönem Ankara MV

Tamer Kanber – 20-21. Dönem Balıkesir MV

Ünal Demirtaş – 25-26-27. Dönem Zonguldak MV

Yıldırım Kaya – 27. Dönem Ankara MV

Züheyir Amber – 22. Dönem Hatay MV

Birkaç gün önce CHP'li Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Sevda Erden Kılınç ve Mahir Polat'ın da aralarında olduğu bir grup milletvekili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e üç talep içeren bir mektup sunmuştu.