CHP'den Özel'e bir mektup daha! 4 önerileri var
CHP'de farklı dönemlerde görev yapmış 16 milletvekili, İBB ve Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianamelerle CHP'nin kurumsal kimliğinin hedef alındığını belirterek bir mektup yayımladı ve CHP lideri Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Parti içinde bağımsız bir inceleme mekanizması kurulmasının talep edildiği mektupta, Özel'e dört öneri yöneltildi.
CHP'li belediyelere yönelik hazırlanan iddianamelerin ardından farklı dönemlerde görev yapmış 16 CHP'li milletvekili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ortak bir mektup yayımlayarak, parti içinde bağımsız bir inceleme mekanizması kurulmasını talep etti.
ÖZGÜR ÖZEL'E DÖRT ÖNERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianamelerle CHP'nin kurumsal kimliğinin hedef alındığının belirtildiği mektupta Özgür Özel'e çağrıda bulunuldu.
Özgür Özel'e yöneltilen dört öneri ise şöyle sıralandı:
"1- Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.
2- Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.
3- Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.
4- Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır.
"CHP'Yİ KİRLETMEYE KALKIŞAN HERKES HAK ETTİĞİ YANITI ALACAKTIR"
Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yüz akıdır."
İMZALAYANLAR
- Ali Akyıldız – 25-26. Dönem Sivas MV
- Ali Özcan – 25-26. Dönem İstanbul MV
- Ali Özgündüz – 24. Dönem İstanbul MV
- Ali Şeker – 25-26-27. Dönem İstanbul MV
- Atila Sertel – 26-27. Dönem İzmir MV
- Feramüz Şahin – 22. Dönem Tokat MV
- Gaye Usluer – 25-26. Dönem Eskişehir MV
- Kemal Zeybek – 25-26-27. Dönem Samsun MV
- Mehmet Tüm – 25-26. Dönem Balıkesir MV
- Müslim Sarı – 24. Dönem İstanbul MV
- Nihat Yeşil – 25-26-27. Dönem Ankara MV
- Servet Ünsal – 27. Dönem Ankara MV
- Tamer Kanber – 20-21. Dönem Balıkesir MV
- Ünal Demirtaş – 25-26-27. Dönem Zonguldak MV
- Yıldırım Kaya – 27. Dönem Ankara MV
- Züheyir Amber – 22. Dönem Hatay MV
Birkaç gün önce CHP'li Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Sevda Erden Kılınç ve Mahir Polat'ın da aralarında olduğu bir grup milletvekili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e üç talep içeren bir mektup sunmuştu.