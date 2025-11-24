Haberler

CHP'den Özel'e bir mektup daha! 4 önerileri var

CHP'den Özel'e bir mektup daha! 4 önerileri var
Güncelleme:
CHP'de farklı dönemlerde görev yapmış 16 milletvekili, İBB ve Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianamelerle CHP'nin kurumsal kimliğinin hedef alındığını belirterek bir mektup yayımladı ve CHP lideri Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Parti içinde bağımsız bir inceleme mekanizması kurulmasının talep edildiği mektupta, Özel'e dört öneri yöneltildi.

  • 16 CHP'li milletvekili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti içinde bağımsız bir inceleme mekanizması kurulmasını talep eden ortak bir mektup yayımladı.
  • Mektupta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianamelerle CHP'nin kurumsal kimliğinin hedef alındığı belirtildi.
  • Özgür Özel'e yöneltilen dört öneri arasında bağımsız bir parti içi heyet oluşturulması, disiplin süreçlerinin işletilmesi ve süreçlerin kamuoyuna açık duyurulması yer aldı.

CHP'li belediyelere yönelik hazırlanan iddianamelerin ardından farklı dönemlerde görev yapmış 16 CHP'li milletvekili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ortak bir mektup yayımlayarak, parti içinde bağımsız bir inceleme mekanizması kurulmasını talep etti.

ÖZGÜR ÖZEL'E DÖRT ÖNERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianamelerle CHP'nin kurumsal kimliğinin hedef alındığının belirtildiği mektupta Özgür Özel'e çağrıda bulunuldu.

Özgür Özel'e yöneltilen dört öneri ise şöyle sıralandı:

"1- Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.

2- Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.

3- Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.

4- Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır.

"CHP'Yİ KİRLETMEYE KALKIŞAN HERKES HAK ETTİĞİ YANITI ALACAKTIR"

Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yüz akıdır."

İMZALAYANLAR

  • Ali Akyıldız – 25-26. Dönem Sivas MV
  • Ali Özcan – 25-26. Dönem İstanbul MV
  • Ali Özgündüz – 24. Dönem İstanbul MV
  • Ali Şeker – 25-26-27. Dönem İstanbul MV
  • Atila Sertel – 26-27. Dönem İzmir MV
  • Feramüz Şahin – 22. Dönem Tokat MV
  • Gaye Usluer – 25-26. Dönem Eskişehir MV
  • Kemal Zeybek – 25-26-27. Dönem Samsun MV
  • Mehmet Tüm – 25-26. Dönem Balıkesir MV
  • Müslim Sarı – 24. Dönem İstanbul MV
  • Nihat Yeşil – 25-26-27. Dönem Ankara MV
  • Servet Ünsal – 27. Dönem Ankara MV
  • Tamer Kanber – 20-21. Dönem Balıkesir MV
  • Ünal Demirtaş – 25-26-27. Dönem Zonguldak MV
  • Yıldırım Kaya – 27. Dönem Ankara MV
  • Züheyir Amber – 22. Dönem Hatay MV

CHP'den Özel'e bir mektup daha! 16 kişinin imzası var

Birkaç gün önce CHP'li Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Sevda Erden Kılınç ve Mahir Polat'ın da aralarında olduğu bir grup milletvekili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e üç talep içeren bir mektup sunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

Bana göre sorumlu bir parti baskanindan istenilen gayet dogal ve demokratik bir talep, ancak ak parti ve mhp de milletvekilleri böyle bir talepte bulunmaya cesaret edebilirlermi onada bakmamiz gerekir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

