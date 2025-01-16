Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Netanyahu'yu bekleyen tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti

Sahte içki zehirlenmelerinde ve ölümlerde korkutan artış
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama talebinin ardından yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı

Yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı

CHP'den Rıza Akpolat'ın tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından acil eylem çağrısında bulunarak tüm CHP örgütlerini tepki için Beşiktaş Belediyesi önüne çağırdı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah saat 09.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin ifadelerinin alınması işlemi akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.

CHP'DEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Gelişmenin ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından acil eylem çağrısında bulunarak tüm CHP örgütlerini tepki için Beşiktaş Belediyesi önüne çağırdı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Demokrasi ve millet iradesine sahip çıkıyoruz! Tüm örgütümüzü Beşiktaş Belediyesi önüne dayanışmaya çağırıyoruz."

CHP'den Rıza Akpolat'ın tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı

CHP'den Rıza Akpolat'ın tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
img

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
img

Yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı
img

Kemal Başar'dan Azra Akın isyanı! "Şimdi yollarımız gerçekten ayrıldı"
500

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıMAJESTIK:

Hırsıza sahip çıkarak mı Türkiye'yi yönetmeye aday olacaksınız.

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdal SARI:

kırmızı kartları almayi unutmasinlar

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Al işte bu millet neden secmiyor sizi hırsıza oy vermez çalmayan tertemiz bir yiğit çıkarsa hep birlikte veririz yoksa zaten çalmayan Yok kırmızı kart CHP bu kafayla Zor kazanır

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSrc Ars:

ula adam dolandırıcı as sahtekar çıktı ne tas kafalisiniz

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yorumları akpden 5-6 maaş alanlar doldurmuş e bende alsam bende her gün akpyi överdim çıkarcı ordusu

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratklctr:

Bir kerede halk için yürüyün. Millet zamlardan perişan halde. Ama sizinde tek derdiniz para

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Engin:

derdimiz bu değil derdi olmayan gidebilir belediyenin önüne

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Bir yandan Hukuk ülkesi olduğumuz için iftihar ediyoruz, bir yandan da hukukun işlememesi için eylem yapıyoruz.. Bu ne perhiz ve bu ne lahana şarabı….

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Yolsuza rüşvete hırsıza sahip çikarak chp bu suça ortsk olmuştur

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ROBER HATEMONUN ikizi :))

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.