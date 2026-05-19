"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

Beşiktaş Belediyesi’ne "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yapılan son dalga operasyonda, Rıza Akpolat’ın "kara kutusu" olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve eşi CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Demir Karakaş yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

ELLERİNDE BAVULLARLA YAKALANDILAR

Ellerinde bavullarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan CHP’li Karakaş çiftinin kaçmasına Yeşim Akpolat’ın aracılık ettiği iddia edildi.

"KAÇMA EMRİ AKPOLAT'TAN GELDİ" İDDİASI

İmar operasyonundan ikinci kez tutuklanan Rıza Akpolat’ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öne sürüldü.

Adli kaynaklar; Bülent Karakaş’ın Beşiktaş Belediyesine ilişkin imar konularında çantacı olarak kullanıldığına dair teşhisler olduğunu, iddiaya göre Rıza Akpolat’ın "Şahsı yurt dışına kaçırın" diye haber gönderdiğini, müteahhitlerle görüşüp paraları toplayan kişilerden birinin de Karakaş olduğunu kaydediyor.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, aralarında eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ile Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, ‘rüşvet almak’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avro ele geçirildi.

Kaynak: Haberler.com