Beşiktaş Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

Beşiktaş Belediyesi Meclisi aralık ayı toplantılarının birinci oturumu gerçekleşti.

Beşiktaş Belediyesi Meclis Salonu'nda Meclis 2. Başkanvekili Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda, 15 Ekim'deki oturumda CHP'den istifa ettiğini açıklayan bağımsız Meclis Üyesi Cihan Altunpul söz aldı.

Altunpul, geçen ayki Meclis toplantısında, belediyeye ait taşınmazların kimlere kiralandığı ve kira ücretlerine ilişkin soru önergesi verdiğini hatırlattı.

Bu konuyla ilgili Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ahmet Rasim Şişman'ın evlendirme dairesindeki otoparkı belediyenin işletmeye başladığını söylediğini aktaran Altunpul, bu konudaki duyarlılığı için Şişman'a teşekkür etti.

İmar planlarında belediyeye ait olan yerlerin özel siteler tarafından işgalinin hemen sonlandırılması gerektiğini belirten Altunpul, "Bunlardan bir tanesi Ortaköy'de Dostlar Sitesi diye geçen yer. Burada tenis alanı olarak gösterilen yer aslında kamunun. Tüm yaşayanların kullanması gereken bir alandır. Bu yerlerin halkın kullanımına açılması kanunen bir zorunluluk halidir." dedi.

Siyasete CHP'de 2010 yılında başladığını anlatan Altunpul, daha sonra Beşiktaş ilçe yönetim kurulunda yedek üye, saymanlık ve ilçe başkan vekilliği görevlerinde bulunduğunu kaydetti.

Altunpul, "31 Mart 2024 tarihinde sizlerle birlikte seçildim. Bu görevlerin tamamında bana ne görev verildiyse işimi doğru yaptığıma inanıyorum. Ne ilçe başkanlığındaki görevlerimde ne burada menfaat peşinde koşmadım ve menfaat sağlamadım. Her zaman görevde bulunduğum yerlerin hakkını, hukukunu savundum. Kim buralarda menfaat peşindeyse ve menfaat sağlıyorsa bırakın partiye yük olmayı, esas bu halkın geleceği üstünde yüktür." ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa ettiği gibi Meclis üyeliğinden de istifa edeceğini ama bir şartı olduğunu dile getiren Altunpul, şöyle konuştu:

"Kimlik ortaya çıksın. İlçe başkanınızı da ilgilendiren ve mahkeme kararlarında, 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçunun olduğunun ortaya döküldüğü bir kararla ilgili ilçe başkanınız çıksın, 'Bizim bir ilgimiz yoktur, böyle bir olay yoktur, olmamıştır.' diye yalanlasın ve bunu ispatlasın vallahi Meclis üyeliğinden istifa edeceğim."

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, cezaların şahsi olduğunu savunarak, "Ben bir suç işliyorsam bunun cezası ne babama bağlıdır ne de benim evladıma." dedi.

Çırak, "Cihan (Altunpul) kardeşimin iyi bir CHP'li olduğunu ben biliyorum ama gerek yok artık bu konulara. Biz Beşiktaş'a girelim. Eğer bir şikayetiniz varsa Beşiktaş'ın şu anki halinden konuşalım. Şahsi. Babası bir hata yapabilir. Benim oğlum da bir hata yapabilir veya yapmayabilir. Ben bundan suçlanamam ki." dedi.

Meclis 2. Başkanvekili Yağlıcıoğlu ise "Ben de bu kısır çekişmenin bir an önce bitmesini diliyorum. O bakımdan hakikaten bizlere düşen görevin yerine getirilmesini özellikle rica ediyorum." ifadesini kullandı.