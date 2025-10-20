Beşiktaş Belediyesi'nde Rüşvet İddiaları

???????Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü'ne elektronik postayla yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihalelerde firmalarının sahibi Aktaş'ın görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile diğer CHP yetkililerine 100 milyon lira rüşvet dağıtıldığı iddiasına da yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edildi.

Gizli tanık "Yaprak", iddianamede, şüpheli Aktaş'ın yakınları üzerinden kurduğu 14-15 firma ve bunlara ait yan firmalar aracılığıyla ihalelere katıldığını, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri ile İGDAŞ, İETT ve İSFALT gibi kurumlarla irtibatlı olduğunu, birçok ihalenin "adrese teslim" olarak düzenlendiğini öne sürdü.

İhalelerin genelde "21/B" usulüyle yapıldığını, iştiraklerin ise "3/G" usulüyle ihaleye çıktığını, çağrılacak 3 firmanın da şüpheli Aktaş tarafından belirlendiğini beyan eden Yaprak, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün işleyişine ilişkin de bilgiler verdi.

Gizli tanık, ihalelerin planlanmasını resmiyette ortaklıkları bulunmayan Baki Nugay'ın yaptığı, ona ait "Kırlangıç ve "Temorab" firmalarının ürettiği özel temizlik araçlarının teknik şartnamelerinin önceden şüpheli Aktaş'a verilerek işi kimin alacağının garantiye alındığı öne sürdü.

Mustafa Mutlu'nun ise belediyelere danışmanlık hizmeti verdiğini, buradan aldığı bilgileri Aktaş'a aktardığını, ihale hazırlıklarını bu doğrultuda yaptığını aktaran Yaprak, Aktaş'ın elemanı Ümit Gözütok'un da ondan aldığı şartnameleri belediyeye götürüp ilana çıkarttığı, Mehmet Büyükgüzel'in gayriresmi hesapları ve kime, ne kadar rüşvet verildiğinin kaydını tuttuğu, Doğan Aktaş'ın para transferlerini, Ramazan Murat Aktaş'ın ise Ankara'da siyasi bağlantıları sağladığını kaydetti.

Gizli tanık "Yaprak", Aktaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) bağlantılarının Ertan Yıldız ve Fatih Keleş olduğunu, ihalelerden verilecek payları bu iki isme gönderdiğini, Mehmet Güzel'in de verilen paraların kaydını tuttuğu beyan etti.

Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet iddiaları

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü'ne 5 Eylül 2024'te elektronik postayla yapılan ihbar da yer aldı.

İhbarda, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın yönlendirmesiyle Alican Abacı'nın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü olarak görevlendirildiği, 2019'da Akpolat'ın başkan seçilmesinden sonra Abacı ile Mustafa Mutlu'yu "kamu ihale danışmanı" olarak görevlendirdiği, İBB Meclis üyesiyken 2024 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney'in de tanıdığı Gülal Erdovan Anıl'ın da Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne atanmasını sağladığı ifade edildi.

Bu atamaların yapılmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'ndeki tüm ihalelerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden yapılmasının sağlandı iddia edilen ihbarda, bunların bir çoğunun aynı gruba ait "Barka", "Bilginay", "Vekontek" ve "İçkale" adlı firmalar tarafından alındığı öne sürüldü.

İhbarda, ihalelerde bu grup firmalarının sahibi Aziz İhsan Aktaş'ın, Alican Abacı aracılığıyla Rıza Akpolat ve diğer CHP yetkililerine 100 milyon lira rüşvet dağıtıldığı iddiasına yer verilerek, rüşvetlerin, Hamit Ünal'ın hesabından nakit alınarak Aktaş'a, oradan da Abacı'ya teslim edildiği, bazı ödemelerin ise Abacı'nın şoförü aracılığıyla yapıldığı aktarıldı.

Şüpheli Aktaş'ın aracında tuttuğu bir defterde tüm ödemelerin ayrıntılı kayıt altına alındığını, ayrıca Mehmet Büyükgüzel'in telefon ve bilgisayarında da bu verilere ulaşılabileceğine dikkati çekildi.

İddianamede alınan ifadeler ve tespit edilen deliller sonucunda yapılan değerlendirmede ise Aktaş'ın, 2016'dan itibaren grup şirketlerini genişleterek yeni firmalar kurduğu, artan araç ve personel kapasitesiyle büyükşehir belediyelerinin araç kiralama, çöp toplama ve temizlik ihalelerine yöneldiği belirtildi.

"Kantin işletmeciliğinden 7-8 bin filoluk şirketlere"

Örgüte ait firmaların ihale aldıkça sermaye artırımına gittiği, kısa sürede çok büyük sermayeli şirketler haline geldiği vurgulanan iddianamede, "Barka ve Bilginay şirketlerinin araç filoları yükseltilmiştir. Örgüt liderinin kardeşleri Ramazan Murat Aktaş ve Doğan Aktaş geçmiş dönemli SGK kayıtlarında kantin işletmeciliği yaparken örgüt kapsamında 7-8 bin filoluk araç kiralama şirketlerinin sahibi olmuşlardır. Faaliyet alanını genişleten örgüt lideri, kısa sürede ihale sayısını artırmış ve hızlı ekonomik büyüme sağlamıştır. Örgüt lideri ihaleler yönünden araç kiralama hizmetlerinin dışında bu araçların yakıtlarının da kendi uhdesinde karşılanması için petrol istasyonları kurarak kiralamış olduğu araçların yakıtlarını örgüte ait firmalar tarafından karşılanmasını sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra yönetim değişikliğini fırsat bilen örgüt lideri Aktaş'ın rotasını İBB ve ilçe belediyelerine çevirdiği, 2020 yılından itibaren İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nden ihaleler alarak örgüte altın çağını yaşattığı, suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun ise Beşiktaş Belediyesi olduğu tespitine yer verildi.